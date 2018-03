A svédországi számik szerint illegális lehetett Semjén Zsolt vadászata

A svéd sajtó is érdeklődik Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes helikopteres rénszarvas-vadászata után, több cikk is megjelent arról, mit is lőtt Semjén, és milyen engedélyekkel. A svédországi számik (azaz a lappok) helyi szervezete szerint könnyen lehet, hogy Semjén illegálisan vadászott.

A rénszarvasok kilövését ugyanis eleve nagyon szigorúan szabályozzák, már csak azért is, mert a vadon már nem élnek rénszarvasok Svédországban, így amit Semjén kilőtt, az valószínűleg háziállat volt. Önmagában még ez sem baj, ugyanis a számik ősszel, mikor beterelik a rénszarvasokat, és kiszelektálják a csordából a nagyobb bikákat, amiknek a húsa rossz ízű a bőgés után, gyakran adnak el kilövési engedélyeket az állataikra a vadászni vágyó turistáknak, azonban az ilyen engedélyekkel való kereskedelem is szigorúan szabályozott.

Sőt, alapesetben a számik nem is adhatják el a saját jogaikat a rénszarvasok kilövésére - mondta egy szakértő az NSD című lapnak.