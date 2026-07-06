Ruff Bálint aláírta: megszűnik az MCC alapítványa

Július 31-ével megszűnik a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, miután Ruff Bálint Miniszterelnökséget végző miniszter aláírta az erről szóló döntést.

Az MCC alapítványa is egy olyan kekva, amely nem felsőoktatási intézményt tart fenn, ezért a törvény értelmében a hónap végén megszűnik ebben a formában.

Ruff döntése Fotó: Orbán Balázs/Facebook

Az MCC alapítvánnyal együtt 15 kekva szűnik meg ezzel a határidővel, de a törvény kimondja, hogy azok a szervezetek, amelyeket nem az állam hozott létre, működhetnek tovább alapítványként, ha az eredeti alapító ezt kéri.

Természetesen onnantól a több százmilliárd forintnyi állami vagyon nélkül kell boldogulniuk. Az MCC az egyik érintett, ahol az alapító korábban már közölte, folytatni akarják. Kérdés, hogy hogyan.

Orbán Balázs volt kuratóriumi elnök a Facebookon ugyanis arról írt, értelmetlen pusztítás, rombolás és bosszú megszüntetni egy tehetséggondozással foglalkozó intézményt.

Noha Orbán csak a tehetséggondozást, a kutatásokat és a 8000 diák és a tanárok elküldését emelte ki, az MCC jóval több volt ennél, valójában ez lett a Fidesz ideológiai hátországának legfontosabb intézménye.

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza-kormány pedig azért szünteti meg a kekvákat, mert a Fidesz egy párhuzamos valóságot épített ki, közpénzszázmilliárdokkal kitömve. Az MCC ügyében azért Ruff döntött, mert ez a kekva hozzá került.

Frissítés: Orbán Balázs posztja után az MCC vezetése fontosnak tartotta helyreigazítani a volt kuratóriumi elnököt. Közölték, hogy a döntésben semmi váratlan nincs, hiszen az a törvényből következik, a kormánnyal egyeztetnek és folytatni akarják a tehetséggondozást a a jelenlegi számokkal.