Deák Dániel bevallotta, hogy a jobboldali nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre fegyelmezetten, hierarchikusan

Deák Dániel a Különutas című Fidesz-közeli műsorban arról beszélt, hogy miben változott meg a fideszes nyilvánosság a választások óta. A volt megafonos gyakorlatilag bevallotta, hogy a jobboldali (értsd: orbánista) nyilvánosság a Fidesz központi akaratát hajtotta végre fegyelmezetten, hierarchikusan.

Úgy fogalmazott:

„Eddig az volt a jobboldali nyilvánosságban a felállás, mivel egy 16 évi kormányzati pozícióban lévő pártról volt szó a Fidesz esetében, hogy volt egy központi akarat, és gyakorlatilag a központi akaratot a nyilvánosságban is keresztül akarta verni a Fidesz mint egy politikai erő. A közösségnek a tagjai ezt így fegyelmezetten egyébként egy ilyen hierarchikus gondolkodásmódban követték is. A választással és a Fidesz vereségével ennek vége van. Tehát most nincsen egy ilyen központi akarat vagy egy ilyen kormányzati terv vagy elképzelés, amit az egész jobboldali nyilvánosságon végig szeretnének verni, hanem most az az időszak van, amikor szerintem meg lehet mutatni azt, hogy ez a jobboldali tábor sok mindenben egyetért, de sok mindenben nem ért egyet.”

Ez azért is érdekes, mert a milliárdokat el-Facebook-hirdető, már gyakorlatilag szétesett Megafon másik meghatározó arca, Bohár Dániel egy nappal korábban, a Médiapiac című műsorban a független sajtóra hivatkozva így fogalmazta meg a saját szerepét:

Bohár Dániel a műsorban úgy fogalmazott:

„Ha ők engem eszerint minősítenek [propagandistának], akkor ők is azok. Ha én nem vagyok az, akkor ők sem azok. Tehát én ugyanannyira vagyok újságíró és független-objektív, mint bármelyik telexes vagy RTL-es vagy bármelyik médiumot említhetném. (…) Én nem voltam egyetlen Fidesz-kormánynak sem államtitkára, kommunikációs igazgatója, szóvivője, semmije. Én egy riporter vagyok, aki gondolkodik valahogy a világról. (…) Én azt látom, hogy vannak emberek, akik tartalmat állítanak elő a saját gondolataik, a saját tudásuk szerint. Hogyha én hiszek valamiben, amiről azt gondolom, hogy jó, mert tapasztalom, mert így nőttem fel, mert ezt láttam, ezt tapasztaltam, akkor én most rosszabb ember vagyok, mint az, aki meg máshogy látja a világot?”

Deák Dániel a kampányban hamis adatokra hivatkozva csalással vádolta a Tisza-győzelmet mérő Mediánt, a választások után bocsánatot kért Hann Endrétől. Nemrég itt írtunk arról, hogyan futtatták botokkal Deák Dániel oldalát.

Deák Dániel a Különutas című műsorban 2026. július 8-án. Fotó: Különutas/YOutube

Bohár Dániel miatt a héten vizsgálatot rendelt el az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes, mert Bohár a Fidesz vendégeként riporterkedik a parlamentben, pedig sajtótudósítási tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek