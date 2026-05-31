A Megafonnak csak 16 milliós árbevétele volt tavaly, még szerencse, hogy valahonnan szerzett 8,6 milliárdot

Ördögi szerencséje volt a kormányprogagandát gyártó Megafon mögött álló cégnek tavaly, mert a mindössze 16 milliós árbevétel ellenére 474 millió forintos nyereséggel zárta a 2025-ös évet - derül ki a hvg.hu cikkéből.

Ehhez azért kellett az a szerencsés körülmény, ami a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft beszámolójában látható, miszerint az egyéb bevételek során a korábbi 5,8 milliárd helyett 8,6 milliárdos összeg szerepeljen. Hogy ez a pénz honnan jött, azt egyelőre sűrű homály fedi – ha muszáj lenne tippelnem, akkor mikroadományokra szavaznék.

Kell is a kis spórolt pénz, mert esik szét az óbudai propagandagyár: a Digitális Szuverenitás Központ és a Megafon is kiköltözne a Perc utcai irodaházból.