Esik szét az óbudai propagandagyár: a Digitális Szuverenitás Központ és a Megafon is kiköltözne a Perc utcai irodaházból

Kiadóvá vált egy 410 és egy 370 négyzetméteres, magas műszaki színvonalú, hipersebességű internetkapcsolattal kialakított iroda a Perc utca 8. szám alatti Urban Studios irodaház első és második emeletén – tájékoztatott a Kara Real Estate Group egyik értékesítője hétfőn délután telefonon.
Az ingatlanpiaci hír leginkább a két bérlője miatt érdekes: 2022 óta ezekben a helyiségekben működik a Fidesz kampányait a háttérből vezénylő, politikai marketinggel foglalkozó cég, a Dukász Magor vezette Digitális Szuverenitás Központ, valamint a vele szoros szimbiózisban működő Megafon, amely itt rendezte be a longform videókra szakosodott projektjének, a Patrióta YouTube-csatornájának a stúdióját is.
Az iroda a kampány hajrájában úgy tűnt, a Harcosok Klubja főhadiszállásaként is működik: legalábbis innen közvetítették élőben Orbán Viktornak azt az emlékezetes - akkor még egy szűk körnek szánt - bejelentkezését, amelyben beleállós vitákra buzdította a klub tagjait.
A két cég azonban - nem egyedüliként a fideszes térfélen - jócskán elszámolhatta magát a választási eredménnyel: információink szerint a bérleti szerződésük még egy évig tart, de már mindkét szintre bérlőket keresnek, akik tehermentesíthetik őket a kifizetések alól. Ha nem találnak maguk helyett valakit, továbbra is fizetniük kell a helyiségekért - tudtuk meg az ingatlanostól.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Miközben a kormányközeli influenszerképző tavaly veszteséges volt, az online kampányokkal foglalkozó, fideszes hátterű DISZKközel 830 millió forintos profittal zárta az évet – derül ki a frissen leadott pénzügyi beszámolókból.
A Dukász Magor résztulajdonában álló Digitális Szuverenitás Központ nagyon hasonló dolgokkal foglalkozik, mint a Megafon. A cég tavaly közel kétmilliárd forintos bevételt hozott össze, részben külföldre is értékesíti a szolgáltatásait.
Dukász Magor többmilliárdos bevételt és több száz milliós profitot termelő cégei fontos szerepet játszhatnak a kormány digitális kampányaiban. A Lakmusz a Magyar Péter által közzétett iratról és arról is kérdezte Dukászt, hogy az ő irodájában járt-e nemrég Rogán Antal.
Negyedével több támogatást kaptak tavaly, mint előtte, ugyanakkor sokkal több lett a kiadás is. Az átlagbér például bruttó 1,4 millióról 1,9 millióra nőhetett.
A megafonos Albert-Nagy Ákost egy januári hétfő reggelen a Digitális Szuverenitási Központ előtt fotóztuk le, Gyürk András felesége, Gyürk-Dukász Hanga társaságában. További kapcsolat Albert-Nagy és Gyürk-Dukász között, hogy mindketten szerepet vállaltak egy szentendrei egyesületben.
A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.
A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség csütörtök délutáni állományértekezletén bejelentették, hogy a cég nem tudja tovább finanszírozni a munkavállalók jelentős részét.
Februárban a Megafon új telephelyet hozott létre egy óbudai irodaházban, közvetlenül Dukász Magor, a Fidesz volt digitális igazgatójának cége alatt. Az Origo az irodakomplexum szomszédos épületébe költözött. Fotógalérián mutatjuk, hogy a három cég vezető arcai könnyen összefuthatnak a közös parkolóban.
2024-ben még 5,8 milliárd forintnyi támogatásból gazdálkodtak.
Egy titkosnak szánt felvételen a Tiszát ekézte, küzdelmet kért a híveitől, aztán kilépett az utcára.