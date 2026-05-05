Esik szét az óbudai propagandagyár: a Digitális Szuverenitás Központ és a Megafon is kiköltözne a Perc utcai irodaházból

Kiadóvá vált egy 410 és egy 370 négyzetméteres, magas műszaki színvonalú, hipersebességű internetkapcsolattal kialakított iroda a Perc utca 8. szám alatti Urban Studios irodaház első és második emeletén – tájékoztatott a Kara Real Estate Group egyik értékesítője hétfőn délután telefonon.

Az ingatlanpiaci hír leginkább a két bérlője miatt érdekes: 2022 óta ezekben a helyiségekben működik a Fidesz kampányait a háttérből vezénylő, politikai marketinggel foglalkozó cég, a Dukász Magor vezette Digitális Szuverenitás Központ, valamint a vele szoros szimbiózisban működő Megafon, amely itt rendezte be a longform videókra szakosodott projektjének, a Patrióta YouTube-csatornájának a stúdióját is.

Az iroda a kampány hajrájában úgy tűnt, a Harcosok Klubja főhadiszállásaként is működik: legalábbis innen közvetítették élőben Orbán Viktornak azt az emlékezetes - akkor még egy szűk körnek szánt - bejelentkezését, amelyben beleállós vitákra buzdította a klub tagjait.

Orbán médiastábjával együtt távozik a Perc utca 8. szám alatti irodából. Fotó: Kaufmann Balázs/444

A két cég azonban - nem egyedüliként a fideszes térfélen - jócskán elszámolhatta magát a választási eredménnyel: információink szerint a bérleti szerződésük még egy évig tart, de már mindkét szintre bérlőket keresnek, akik tehermentesíthetik őket a kifizetések alól. Ha nem találnak maguk helyett valakit, továbbra is fizetniük kell a helyiségekért - tudtuk meg az ingatlanostól.