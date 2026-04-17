Tömegesen bocsátja el dolgozóit a Fidesz piszkos kampányait intéző trollfarm

POLITIKA

„Délután 1-kor állománygyűlést hívtak össze, amelyen körülbelül 60 koordinátort elküldtek. A többieket 3 órától egyenként hívják be, és azt kérik tőlük, hogy ha közös megegyezéssel mondanak fel, jövő héten kifizetik őket. A stábból csak a legszűkebb mag, nagyjából a dolgozók 10 százaléka marad. A cég költözik, de egyelőre nem tudni, hová" – erről számolt be csütörtök délután egy neve elhallgatását kérő forrásunk, aki közelről ismeri a Fidesz választási kampányát proxycégként menedzselő Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség működését.

A céget tavaly júliusban, a Tusványosi Szabadegyetem előtt jegyezték be, és egy Tiborcz-közeli alapkezelő tulajdonában lévő 13. kerületi irodaházból működik. Első ügyvezetője Partos Bence volt, aki egy videóban Orbán Viktor mellett szerepelt mint a Digitális Polgári Körök gyakorlati kivitelezője és szervezője – ez volt a nonprofit kft. láthatóbb oldala. A háttérben viszont a cég munkavállalóihoz olyan, megkérdőjelezhető tevékenységek is köthetők voltak, mint a politikai marketing szürke zónájába tartozó szervezett kommentelés, vagy a március 15-i „hamis zászlós” akció.

A választási vereséget követően azonban a DDÜ finanszírozása megcsappant, így információink szerint a vállalat ekkora létszámmal nem folytatja tovább működését.

Úgy tudjuk, a cégnél a fizetések a legalacsonyabb, bruttó 500 ezer forinttól egészen bruttó 2,5 millió forintig terjedtek. Ehhez jött még az irodabérlés költsége, ami alsó hangon további 3 millió forintot jelentett havi szinten.

A leépítés közel 110 embert érint, a cégnyilvántartás legutóbbi, februári adatai szerint az ügynökség 120 alkalmazottat foglalkoztatott. Nekik Partos Bence korábbi munkatársa, a DDÜ jelenlegi vezetője, Nagy Károly köszönte meg a munkát, aki korábban a Momentumban és a Jobbik frakciójában is politizált.

