A Tiborcz-közeli alapkezelő „legzöldebb" irodaházában működik a Fidesz online kampányait kiszolgáló trollhálózat

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Piaci áron nagyjából havi 15–16 eurós négyzetméteráron lehet irodát bérelni abban az irodaházban, ahol tavaly július óta a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség működik.

Az a cég, amely a Fidesz egyik legfontosabb kampányeszközét, a Digitális Polgári Köröket szervezi, saját állítása szerint magánfelajánlásokból finanszírozza a működését. A DDÜ azonban nem csak a sportarénákat megtöltő „háborúellenes gyűlésekért" és a DPK-csoportok gondozásáért felel. Ahogy azt bemutattuk, a XIII. kerületi irodájukban mára több mint száz ember dolgozik, akik közül többen hamis profilok kezelésével és összehangolt kommenteléssel erősítik a Fidesz online jelenlétét. Az irodaházban a magasföldszint felét foglalják el nagyjából.

A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség jelenlétére a Kassák Lajos utca 19–25. szám alatti épületben semmilyen felirat vagy cégtábla nem utal. Az Opten cégnyilvántartása szerint azonban tavaly július óta ez a társaság hivatalos székhelye. Ugyanezen a címen működik az augusztusban bejegyzett Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány, valamint a szeptemberben létrehozott Morális Forráskód Kft. is, amely szintén az alapítvány tulajdonában áll.

Az irodaház, amiben berendezkedtek, a Torony Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában áll, amelyet a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető Gránit Alapkezelő kezel.

A Diófa Alapkezelő 2024 óta Gránit Alapkezelő néven működik
Forrás: Gránit Alapkezelő
Forrás: Földhivatal

Az ingatlan több lépcsőben, összetett tulajdonosi és alapkezelői átrendeződések után került a Tiborczhoz köthető luxusingatlanok közé. A Torony Ingatlanbefektetési Alapot kezelő Diófa Alapkezelő Jellinek Dániel üzletember érdekeltségébe tartozott, később a cég többségi tulajdonrésze a Gránit Bankhoz került, amelynek legnagyobb tulajdonosa a Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST-csoport.

A mintegy 18 ezer négyzetméteres Green House csak egy a miniszterelnök vejéhez köthető irodaházak közül, amiket korábban a Válasz Online tételesen bemutatott. Ahogy írták, a terjeszkedésre azért is volt lehetőség, mert a magyar állam jelentős pénzt pumpált a Tiborcz közeli tőke- és ingatlanalapokba: az egykori Diófa Alapkezelő Zrt. például mintegy 50 milliárd forintnyi állami befektetéshez jutott.

Nagy Károlyt, a DDÜ ügyvezetőjét írásban kerestük meg azzal kapcsolatban, hogy a cég milyen jogcímen használja az irodahelyiséget: térítésmentesen kapták-e használatra a miniszterelnök családjához köthető alapkezelőtől, vagy piaci alapon bérlik. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

gazdaság tiborcz istván Digitális Polgári Körök fidesz Torony Ingatlanbefektetési Alap BDPST csoport Morális Forráskód Kft válasz online jellinek dániel orbán viktor Orbán Balázs gránit bank Green House magyarország kormánya diófa alapkezelő opten Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft
Kapcsolódó cikkek

A Papp László Sportarénában digitális honfoglalnak a Digitális Polgári Körök

Orbán Viktor, Lázár János, Kocsis Máté, zebrák, szellemi kiállítótér a Digitális Polgári Körök első személyes találkozóján, a magánadományokból kibérelt Papp László Sportarénában.

Takács Lili
belföld

89 választókerületben összesen 56 ezren csatlakoztak a területileg szerveződő digitális polgári körökhöz

Ez a választópolgárok 0,7 százaléka. A zebrás és a drogellenes DPK-k mellett elindult egy országos hálózat kiépítése is – mutatjuk, hol a legaktívabbak a csoporttagok, akiknek a fő feladatot jelenleg az október 23-i mozgósítás adja.

Molnár Csaba, Német Szilvi
Média

Megtaláltuk a trollfarmot, ahonnan álprofilok százával ontják a fideszes kommenteket a Facebookon

Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.

Német Szilvi
Média

51 perc alatt átment a bíróságon a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány bejegyzési kérelme

Így már lehetett is pénzt gyűjteni a Digitális Polgári Körök első találkozójára.

Windisch Judit
POLITIKA