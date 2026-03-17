A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinálta az ukrán zászlót kiterítő akciót

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Vasárnap délután hét ágra sütött a nap, de aligha csak emiatt viselt napszemüveget és fekete ruhát abból a néhány fős társaságból szinte mindenki, akik a nemzeti ünnepet a Bajcsy-Zsilinszky út egyik szecessziós bérházának teraszán töltötték. Innen, az 5-ös házszám ötödik emeletéről tökéletes kilátás nyílt az Erzsébet és a Deák térre, ahol aznap egy órától a Tisza Párt Nemzeti Menetére érkezők gyülekeztek.

Men in black. Fotó: egy olvasó

Az erkélyen tartózkodók annak ellenére viseltek álcát, hogy nem mentek a tömeg közé. Nem úgy mint azok a fiatalok, akiknek az akcióját fentről fotózták-vezényelték, és akik arcuk eltakarása nélkül nyitottak szét egy 5 méteres ukrán zászlót az utca elején, a velük ellenségesen viselkedő tiszások között.

A zászlóbontást felügyelő felnőttek közül hárman a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség (DDÜ) munkatársai.

Ez az a cég, ami a Fidesz egyik központi kampányelemét, a Digitális Polgári Köröket szervezi, valamint működteti Kassák Lajos úti irodájából azt a trollfarmot, ahonnan álprofilok százával ontják a Fideszt támogató kommenteket a Facebookon.

Az alapítványi háttérrel működő, saját bevallása szerint magánadományokból finanszírozott nonprofit szervezet március 15-ére is alaposan felkészült.