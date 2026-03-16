A Fidesz trollfarmos emberével fotózkodott az egyik srác, aki a tiszás meneten kifeszítette az ukrán zászlót

Miközben a kormánypárti média március 15-én gyakorlatilag nem foglalkozott a Tisza Párt rendezvényével, egy kép mégis széles körben elterjedt a tudósításaikban: az a fotó, amelyen a tömegben egy ukrán zászló tűnik fel. Ezt a képet vasárnap óta a megyei lapok többsége, számos fideszes politikus és a közmédia is megosztotta.

Vasárnap este egy olvasói beszámoló alapján írtuk meg, hogy a helyszínen valószínűleg provokátorok emelték magasba az ukrán zászlót, ami miatt szóváltás alakult ki köztük és a tiszás menet résztvevői között. Az esetről videófelvétel is készült.

Az akcióban a felvételek alapján 6 fiatal és egy idősebb férfi vett részt, akik a Deák téren 15:20 körül benyomultak a tömegbe, kifeszítették zászlót, majd amilyen gyorsan feltűntek a semmiből, olyan gyorsan tűntek el.

Olvasónk, aki szemtanúja volt a jelenetnek, azt is elmondta, hogy a zászlóbontás után rögtön fotósok jelentek meg. A történteket állítólag a környező erkélyekről is fotózták, erről árulkodik a virálissá vált kép is, ami szintén egy magasabb pontról készülhetett.

Volt egy másik akció is

A Bajcsy-Zsilinszky úton erre több lehetőség is adódik, a pontos helyszínt azonban egy másik felvétel segített beazonosítani. Szerkesztőségünkhöz hétfő reggel újabb képek is eljutottak, amelyeken ugyanennek a csoportnak egy korábbi akciója látható. Erre a képek időbélyege alapján két órával korábban, 13:40 körül került sor.

A felvételen szereplő két fiatal közül ketten a Deák téri akcióban is feltűntek. Ezúttal az épület legfelső emeletének erkélykorlátjához rögzítenek transzparenseket, amiken az „Ukrán háborús menet”, a „Jól fizet a Weber, Péter?”, valamint a Tisza logójával ellátott „Üdvözlünk a háborús meneten” felirat szerepel.

Az épület a Bajcsy-Zsilinszky út 5. szám alatt található, ennek a későbbiekben még lesz jelentősége.

Kiskorúakkal végeztették a piszkos melót

Annak kiderítésére, kik vehettek részt az akciókban, a felvételeken látható személyeket nyilvánosan elérhető képek alapján próbáltuk beazonosítani. A hét ember közül kettőnél találtunk egyezést. Mivel kiskorúakról van szó, a cikkben csak a monogramjukat közöljük.