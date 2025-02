Még 5 milliárd forinttal drágult a kajak-kenu központ az orosz-ukrán háború miatt

Orbán Viktor tavaly októberben adta át Sukorón a szűk három év alatt felépült Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Központot, de az csak most derült ki, hogy menet közben újabb 5 milliárd forinttal drágult a projekt, írja az Átlátszó. A beruházás a tervek szerint nettó 43,4 milliárd forintba került volna, ám később megdrágult. Olyan plusz igények merültek fel ugyanis az építkezés során, amelyek 2,5 milliárd forinttal megdrágították az építkezést. A közpénzből épülő központba ugyanis – egy eredetileg be nem tervezett – ellenáramoltató-medence is került, emellett egyéb módosításokat is kértek a megrendelők.

Most pedig az orosz-ukrán háború hatásai miatt emelkedett a végösszeg, amely így már meghaladja a nettó 50 milliárd forintot.

Ahogy az EKR-be feltöltött dokumentumban olvasható: „a 6. sz. módosításban a 13/2023. (I. 24.) Korm.rendelet és a 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendelet alapján kiadott szakvéleményben meghatározott, háborús infláció miatti költségnövekmény rendes üzleti kockázatot meghaladó része kerül átvezetésre, azaz a vállalkozói díj nettó 5.567.960.028 Ft összeggel kerül megemelésre, valamint a díjemelés miatt indokolt, szükségszerű módosításokat (jótállási biztosíték összege, mérföldkövek stb.) tartalmazza.”

A lap szerint mindez alapvetően az orosz-ukrán háború miatti építőanyag-áremelkedést jelenti. A központ kivitelezője egyébként a kormányközeli West Hungária Bau Kft. volt.