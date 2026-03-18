Trombitás Kristóf „ért oda” először a Tisza menetén készült ukrán zászlós képhez, aztán pár perc múlva jöttek a többiek

Média

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A Fidesz az elmúlt másfél évtizedben egy dolgot biztosan tökélyre fejlesztett: a nyilvánosság fórumainak megszerzését és központosítását. A kormánypárt kommunikációját ezért is írják le gyakran gépezetként: valahol elindítanak egy folyamatot, amely aztán végigfut az egész rendszeren, a legkisebb szereplőtől a legnagyobbig.

Ez a gép máig olajozottan működik: a március 15-i, szó szerint hamis zászlós művelet felerősítésében is mindenki a helyén volt.

Vasárnap délután a választások előtti utolsó nagy erődemonstráción különösen feszes volt a tempó. Míg a tervezett provokáció 15:20 körül zajlott a Deák téren, amit egy közeli ház erkélyéről koordináltak-rögzítettek, az első beszámoló 36 perccel később már meg is jelent a közösségi médiában. Majd gyors egymásutánjában követte a többi.

Példátlan szinkronban.
Forrás: Facebook

Megafon first

Ahogy kiderítettük, az akciót a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség emberei irányították a Bajcsy-Zsilinszky út 5. szám alatti penthouse erkélyéről.

A fotó mégis egy megafonosnál kötött ki a leggyorsabban: elemzésünk szerint Trombitás Kristóf mindenkit megelőzve már 15:56-kor kirakta a képet (egyszerre a Facebookra és az X-re), ezzel a felütéssel:

„nahát, micsoda meglepő húzás a Tisza rendezvényén".

A fotósnak nem maradt sok ideje: a képen még az ujja is belóg, de ez láthatóan senkit nem zavart. Az sem, hogy a felvételt utólag megvágták, így egy szokatlanul hosszúkás, függőleges formátum lett belőle, ami nem igazán jellemző a sajtófotókra.
Forrás: Trombi, Facebook

A többiekre se kellett sokat várni:

  • a felvételre egy órán belül lecsapott 15 másik megafonos,
  • közben szintén résen volt a Mandiner (szintidő 16:20),
  • majd 16:21 és 16:27 között egyszerre jelent meg a sztori 11 megyei lap címlapján,
  • míg a fideszes miniszterek és politikusok - az állami ünnepségtől megfáradtan - csak 17:20-tól kaptak a fejükhöz (legkésőbb Lázár János 22:10-kor). De még így is 25-en abszolválták a feladatot még aznap a kép megosztásával.

A terjesztésbe becsatlakozott a közmédia (Kossuth Rádió, M1, Híradó.hu), a szélsőjobboldali Vadhajtások blog, a kormánysajtó színe-java a Borstól az Origóig és még sokan mások.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
választás 2026 Média propaganda március 15 megafon Tisza Párt trombitás kristóf kampány választás 2026 ukrán zászló
Kapcsolódó cikkek

Tervezett provokáció lehetett az ukrán zászló kifeszítése a Tisza Nemzeti Menetén

Egy szemtanú videón is rögzítette a cselekményt: páran befutottak a tömegbe, előrángatták a kék-sárga molinót, majd a tiszásokkal való szóváltás után távoztak.

Német Szilvi
POLITIKA

A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinálta az ukrán zászló kiterítését

Ez a Fideszhez köthető, trollfarmot működtető, DPK-t szervező cég. Miközben a téren egy olyan biztonsági őrrel voltak telefonos kapcsolatban, aki korábban Orbán Viktort is védte.

Német Szilvi
POLITIKA

A Fidesz trollfarmos emberével fotózkodott az egyik srác, aki a tiszás meneten kifeszítette az ukrán zászlót

Két fiatalkorút beazonosítottunk azok közül, akik a Nemzeti Meneten ukrán zászlót feszítettek ki. Kiderítettük, hogy előtte ők lógattak le Tisza-ellenes molinókat egy Bajcsy-Zsilinszky úti ház erkélyéről is. A végén aztán egyikük saját magát buktatta le egy fotóval.

Német Szilvi
POLITIKA

Megtaláltuk a trollfarmot, ahonnan álprofilok százával ontják a fideszes kommenteket a Facebookon

Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségnek hívják, ez az a cég, amely a Digitális Polgári Köröket is szervezi. Több mint száz ember dolgozik a Kassák Lajos utcai irodájukban, a „legbelső kör feladata" pedig, hogy a Facebookon úgy tűnjön, tömegek állnak a Fidesz mögött.

Német Szilvi
Média