18 éves, de már vásároltak tőle botfiókokat képviselőknek és megafonosoknak

„Azt mondjátok, csökken a Fidesz támogatottsága. És ezt mire alapozzátok?" – kérdezte fel beszélgetőtársait Deák Dániel, a 21. Század Intézet vezető elemzője, a Megafon egyik legismertebb arca az ATV Csatt című műsorának 2025. januári adásában. Akkoriban még rendszeresen szóba került az előrehozott választás lehetősége a Tisza Párt támogatottságának látványos emelkedése miatt. Deák nem hitt a közvélemény-kutatásoknak, és hosszasan érvelt amellett, miért nem érdemes komolyan venni az általa „ellenzékinek" nevezett intézeteket.
Az ATV műsorából kivágott, közel kétperces részletet aztán – ahogy az lenni szokott – Deák, vagy inkább az oldalát kezelő hét adminisztrátor egyike, a közösségi médiában is megfuttatta.
Az elérést ezúttal nem a Megafon által ki tudja, milyen forrásból bőkezűen szórt hirdetésekkel tolták meg, hanem
botfiókokat vásároltak a nézőszám felturbózására.
A botok kétszer is végignézték a videót, ami a Facebook algoritmusának elegendő volt ahhoz, hogy a megszokottnál szélesebb körben kezdje teríteni a tartalmat. A videó így végül több mint félmillió megtekintést hozott, noha Deák oldalát ennél kevesebben, nagyjából fele ennyien követik.
A 444-gyel még a választások előtt vette fel a kapcsolatot az a neve elhallgatását kérő fiatal férfi, akitől 2025 januárja óta rendszeresen vásároltak lájkokat, követőket és megtekintéseket megafonos fiókokra. Személyazonosságának védelme érdekében a cikkben Mátéként hivatkozunk rá. Elmondása szerint ő intézte Deák fenti videójánál is a megtekintések mesterséges növelését. De nem a politikával kezdte az online forgalomterelést.
Máté még csak 15 éves volt, amikor OnlyFans-modellek oldalait kezdte kezelni. Az informatika gyerekkora óta érdekelte: 7-8 évesen már versenyekre járt, később pedig egyre komolyabban ráfordult a programozásra. Nagyjából 12-13 évesen már megrendelésekre dolgozott, pénzért. Eleinte különböző informatikai „side gigeket" vállalt, weboldalakat fejlesztett ügyfeleknek. Majd rátalált arra az irányra, ami igazán érdekelte: a webes tesztszoftverek és az automatizáció.
A gimnázium első évében, 2022 végén egy ismerőse beszervezte egy marketingügynökséghez. A cégről ma sem tud sokkal többet annál, mint hogy OnlyFans-modelleket menedzsel, és papíron az Egyesült Államokban működik. A két és fél év alatt – amíg nekik dolgozott – soha nem találkozott senkivel személyesen. „Semmit nem tudtam erről az egészről, azt sem, hogyan működik. Egyszerűen munkalehetőséget láttam benne” – mondta. A céget nem zavarta, hogy nem volt nagykorú, kizárólag a teljesítményt nézték, az alapján fizették ki, kriptóban.
Máté kezdetben egy modell öt Instagram-fiókját kezelte. Az ezekre feltöltött figyelemfelkeltő tartalmakkal terelte át a felhasználókat az OnlyFansre. (Az OnlyFans egy előfizetéses platform, aminek a felhasználói közvetlenül árulják a magukról készített, elsősorban szexuális tartalmaikat azoknak, akik fizetnek értük). Ehhez külön videós nyersanyagokat kapott: a modellek többsége napi 8–10 órát tölt kamera előtt, és folyamatosan gyártja a marketinghez szükséges tartalmakat. A pornóvideók forgatása ehhez képest elenyésző részét teszi ki a munkájuknak.
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