18 éves, de már vásároltak tőle botfiókokat képviselőknek és megafonosoknak

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Máté tinédzserként kezdett dolgozni egy OnlyFans-modelleket futtató ügynökségnek, közösségimédia-platformokról hajtotta a forgalmat tartalomgyártók pornóoldalaira.

Kézi munka helyett automatizációs szoftvereket fejlesztett a hatékonyság növelésére, amiket egyszerre több száz mobilon futtatott.

Az OnlyFansen megszerzett tudást és technikai hátteret később saját vállalkozásban kamatoztatta: egy budapesti lakásból működtetett botfarmot.

Szolgáltatásaira a 2024-es önkormányzati választások közeledtével a hazai politikai közeg is felfigyelt.

Legnagyobb ügyfelei képviselőjelöltek és megafonos influenszerek fiókjaira vásároltak lájkokat, követőket és megtekintéseket, komoly összegekért.

Az üzletet azután hagyta ott, hogy az egyik munkakapcsolata zaklatásba fordult.

„Azt mondjátok, csökken a Fidesz támogatottsága. És ezt mire alapozzátok?" – kérdezte fel beszélgetőtársait Deák Dániel, a 21. Század Intézet vezető elemzője, a Megafon egyik legismertebb arca az ATV Csatt című műsorának 2025. januári adásában. Akkoriban még rendszeresen szóba került az előrehozott választás lehetősége a Tisza Párt támogatottságának látványos emelkedése miatt. Deák nem hitt a közvélemény-kutatásoknak, és hosszasan érvelt amellett, miért nem érdemes komolyan venni az általa „ellenzékinek" nevezett intézeteket.

Az ATV műsorából kivágott, közel kétperces részletet aztán – ahogy az lenni szokott – Deák, vagy inkább az oldalát kezelő hét adminisztrátor egyike, a közösségi médiában is megfuttatta.

Az elérést ezúttal nem a Megafon által ki tudja, milyen forrásból bőkezűen szórt hirdetésekkel tolták meg, hanem

botfiókokat vásároltak a nézőszám felturbózására.

A botok kétszer is végignézték a videót, ami a Facebook algoritmusának elegendő volt ahhoz, hogy a megszokottnál szélesebb körben kezdje teríteni a tartalmat. A videó így végül több mint félmillió megtekintést hozott, noha Deák oldalát ennél kevesebben, nagyjából fele ennyien követik.

A 444-gyel még a választások előtt vette fel a kapcsolatot az a neve elhallgatását kérő fiatal férfi, akitől 2025 januárja óta rendszeresen vásároltak lájkokat, követőket és megtekintéseket megafonos fiókokra. Személyazonosságának védelme érdekében a cikkben Mátéként hivatkozunk rá. Elmondása szerint ő intézte Deák fenti videójánál is a megtekintések mesterséges növelését. De nem a politikával kezdte az online forgalomterelést.

I.

OnlyFans

Máté még csak 15 éves volt, amikor OnlyFans-modellek oldalait kezdte kezelni. Az informatika gyerekkora óta érdekelte: 7-8 évesen már versenyekre járt, később pedig egyre komolyabban ráfordult a programozásra. Nagyjából 12-13 évesen már megrendelésekre dolgozott, pénzért. Eleinte különböző informatikai „side gigeket" vállalt, weboldalakat fejlesztett ügyfeleknek. Majd rátalált arra az irányra, ami igazán érdekelte: a webes tesztszoftverek és az automatizáció.

A gimnázium első évében, 2022 végén egy ismerőse beszervezte egy marketingügynökséghez. A cégről ma sem tud sokkal többet annál, mint hogy OnlyFans-modelleket menedzsel, és papíron az Egyesült Államokban működik. A két és fél év alatt – amíg nekik dolgozott – soha nem találkozott senkivel személyesen. „Semmit nem tudtam erről az egészről, azt sem, hogyan működik. Egyszerűen munkalehetőséget láttam benne” – mondta. A céget nem zavarta, hogy nem volt nagykorú, kizárólag a teljesítményt nézték, az alapján fizették ki, kriptóban.

Máté kezdetben egy modell öt Instagram-fiókját kezelte. Az ezekre feltöltött figyelemfelkeltő tartalmakkal terelte át a felhasználókat az OnlyFansre. (Az OnlyFans egy előfizetéses platform, aminek a felhasználói közvetlenül árulják a magukról készített, elsősorban szexuális tartalmaikat azoknak, akik fizetnek értük). Ehhez külön videós nyersanyagokat kapott: a modellek többsége napi 8–10 órát tölt kamera előtt, és folyamatosan gyártja a marketinghez szükséges tartalmakat. A pornóvideók forgatása ehhez képest elenyésző részét teszi ki a munkájuknak.