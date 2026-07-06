Vizsgálatot rendelt el a házelnök, amiért Bohár Dániel a Fidesz vendégeként riporterkedik a parlamentben

Forsthoffer Ágnes házelnök vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja parlamenti tevékenységével kapcsolatban, miután a volt megafonos politikai influenszer nagy valószínűséggel a Fidesz vendégeként riporterkedik a parlamentben.

A Telex cikke szerint Bohár június végén és július elején videós beszámolókkal és politikuskérdező anyagokkal jelentkezett a parlamentből. Miután a lap megkérdezte az Országház sajtóosztályát, hogy az influenszer milyen akkreditációval dolgozik, az alábbi választ kapta:

„több országgyűlési képviselő jelzése alapján Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységéről. A jelenlegi információk szerint a Fidesz-frakció vendégeként, tehát nem sajtóbelépővel tartózkodtak az Országházban.”

Ez azért problémás, mert a házelnöki rendelkezés értelmében sajtótudósítási tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek a parlamentben.

Bohár sms-ben reagált a lap kérdéseire. Azt írta, nincs szerződéses viszonyban a Fidesz-frakcióval.

Bohár Dániel Fotó: Németh Dániel/444

Bohár tavaly három EU-csúcsra is Orbán Viktorral közös repülőgéppel utazott. Miután az Európai Tanács épületében nem újságírói, hanem delegációs akkreditációs kártyát láttunk a nyakában, megkérdeztük a kormányt, hogy milyen minőségben vett részt a csúcstalálkozókon. A kormány elismerte, hogy Bohár a magyar kormányzati delegáció tagjaként vett részt a csúcstalálkozókon, viszont a kiutazásával kapcsolatos költségeket a Megafon viselte.