Orbán Viktor új szerelme a vitorlázás: „Ilyen vagány, vad táborozásban vagyok”

Véletlenszerűen jött a volt miniszterelnök életébe a vitorlázás, miután kipróbálta, milyen is Horvátországot a vízről látni, mesélte Orbán Viktor a Blikknek. Az egykori brüsszeli nagykövet mondta azt Orbánnak, hogy aki nem látta még a vízről Horvátországot, az még nem látta az igazi szépségét. „És kipróbáltam. Szerelem. Szerelem. Első alkalom után, igen. Horvátország a tengerről egészen fantasztikus”.

Orbán Viktor és Kaminsky Fanny tavaly nyáron Horvátországban Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

A hajón általában hárman vagy négyen vannak. Időnként váltják egymást Orbán barátai, jön egy-egy családtag. Ő egyébként azokat a vitorlásokat szereti, amelyek közel vannak a vízhez, a vitorlázást pedig a kempingezéshez hasonlította. Orbán talált egy kapitányt is a hajóra, aki szerint a nyaralás akkor ér véget, amikor be kell menni a vitorlással a kikötőbe:

„Úgyhogy kimegyünk, és nem jövünk le a vízről. Nem megyünk be kikötőbe, bóján vagyunk, horgonyt vetünk, öbölbe húzódunk, tehát vadkemping van. Mert azt mondta, akkor vége van a nyaralásnak, hogyha az ember bekényszerül egy kikötőbe. Úgyhogy ezért egy ilyen vagány, vad táborozásban vagyok”, mondta.

Orbán Viktor szerint nem jött még el a pillanat, hogy visszavonuljon és az otthon nyugalmát válassza. Ameddig bírja, addig marad a Fidesz élén, illetve ha az emberek azt mondják róla, hogy már nem kérnek a tanácsaiból. „Lehet, hogy lesz majd ilyen pillanat”, de ez még nem jött el. Ha pedig megtörténne, akkor saját bevallása szerint képes lesz arra, hogy ezt tudomásul vegye.

Egyébként a csendes otthon maradással kapcsolatban azt mondta Orbán, „rengeteg fontos dolog van”. Van hat unokája, és