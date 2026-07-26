Szoboszlai góllal és gólpasszal nyitotta a felkészülést

Lejátszotta az első felkészülési meccsét az amerikai túrán lévő Liverpool. A Nashville-ben rendezett, Sunderland elleni meccsen a második félidőre állt be a klubbal 2031-ig szerződést hosszabbító Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is. A pályára lépő Szoboszlai a nyáron érkezett vezetőedzőtől, Andoni Iraolától megkapta a csapatkapitányi karszalagot is.

A bizalmat góllal hálálta meg, egy labdát mellel levett, aztán a kapuba bombázta.

És kiosztott egy gólpasszt is. .

Liverpool-Sunderland 4–2 (1–1)

Liverpool: Mamardasvili (Woodman, 67.) – Gomez (Ndukwe, 8.), Jones (Nyoni, 46.perc), Elliott (Szoboszlai, 46.perc), Cimikasz (Kerkez, 46.perc), Frimpong (Ramsay, 67.), McConnell (Scanlon, 56.), Morrison (Abe, 67.), Ngumoha (Koumas, 46.), N’Diaye (Chambers, 67.), Wright (Chiesa, 46.perc).

Gólszerző: Morrison (13.), Szoboszlai (56.), Chiesa (72.), Koumas (85.), ill. Le Fee (28.), Tuterov (49.)