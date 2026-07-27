Augusztus közepén tér vissza a „pártatlan hírszolgáltatás” a közmédiára

Zajlik a közmédia teljes átalakítása, az őszi műsorstruktúra kialakítása és a hírszolgáltatás teljes körű helyreállításán is dolgoznak a közmédia közleménye szerint. „A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 2026. július 26-án beolvadt a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be, a következő 90 napban zajlik az átalakulási folyamat. A jogutód társaság 2026. július 27. napjától az átalakulás befejezéséig Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnevezéssel működik tovább”, írja az Duna Médiaszolgáltató Zrt.

Az átalakulással megszűnik a közmédia duális intézményszerkezete, az új struktúra ismét egységes felelősségi és irányítási rendszert teremt. Az MTI is önálló, független szervezetként fog működni, elkülönülve a médiaszolgáltatási feladatoktól. Ennek előfeltétele, hogy az újonnan létrejövő Független Közmédia Testület megpályáztassa és megválassza a távirati iroda vezetőjét.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

„A július 26-án elindult folyamat célja egy átlátható szerkezetű, a felelősség egységén alapuló, professzionális és pártatlan közmédiarendszer felállítása. Az átalakítást a legszigorúbb költségvetési fegyelem mellett hajtjuk végre. Az eddig elért többmilliárd forintos megtakarítás is bizonyítja, hogy elkötelezettek vagyunk a közpénzek felelős és hatékony felhasználása mellett. A munkavállalók jogutódlással kerülnek át az új cégbe, a műsorszolgáltatás folytonossága biztosított”

– fogalmazott Dr. Horváth András, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. megbízott vezérigazgatója.

A munkáltatói jogok gyakorlója 2026. július 7-től több mint 40 embert mentesített a munkavégzési kötelezettség alól. Egyötödük mostanra visszatért a feladataihoz, a többiekkel még zajlanak az egyeztetések, illetve egy részük szabadságon van.

A közlemény szerint 3 milliárd forint értékben szüntettek meg nem indokolható, pazarló, külső gyártásban készült tartalmak megszüntetéséről is. „Az objektív, szakmai alapokon nyugvó vizsgálat kiterjedt arra is, hogy a költséghatékonyságot figyelembe véve a jövőben milyen műsorok valósíthatóak meg belső gyártásban”.

A megbízott vezetés megérkezése óta létrehozott őszi struktúrában csaknem száz műsor biztosan visszatér a képernyőre. A már nyilvános műsorcímek korántsem jelentik a teljes őszi műsorkínálatot: a végleges műsorstruktúráról, további visszatérőkről, várható új tartalmakról később tájékoztat a közmédia.

Az átvilágítások ideje alatt az M1 csatornán átmeneti tartalomként a magyar film- és sorozatgyártás meghatározó klasszikusai láthatóak. A Kossuth Rádióban viszont már újra szól a déli harangszó, újraindult a hír- és műsorszolgáltatás, elsősorban kulturális tartalommal, köztük olyan alkotók műveivel, akik az elmúlt években kiszorultak a közmédiából. „A szakmai alapokon megújuló, pártatlan hírszolgáltatás a tervek szerint augusztus második felében tér vissza teljesen az M1 képernyőjére és a digitális platformokra” – derül ki a Duna Médiaszolgáltató közleményéből.