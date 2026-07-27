Az erdőtüzek miatt Macron válságtanácskozást hívott össze, Sánchez szerint Spanyolország már a klímaválság hatásait szenvedi

Emmanuel Macron francia elnök hétfőre válságtanácskozást hívott össze, miközben a délnyugat-franciaországi Gironde megyében pusztító erdőtűz egyre közelebb került Bordeaux térségéhez. Az oltást tovább nehezítheti, hogy az előrejelzések szerint keddtől újabb hőhullám érkezik, és egyes térségekben ismét 40 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható.

A Guardian szerint a tűz 25–30 kilométerre, a BBC szerint mintegy 15 kilométerre közelítette meg Bordeaux-t. Thomas Cazenave polgármester azt mondta, a lángok már „a városi térség kapujában” járnak, de a mintegy 850 ezer lakosú agglomeráció kiürítése egyelőre nincs napirenden.

A gironde-i tűz eddig körülbelül 42 ezer hektárt égetett fel, ami Párizs területének nagyjából négyszerese. Ez Franciaország egyik legnagyobb erdőtüze a második világháború óta. Legalább 240 ház megsemmisült, sok másik pedig megrongálódott.

Fotó: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELGHANI AL/Anadolu via AFP

Laurent Nuñez francia belügyminiszter szerint a helyzet továbbra is „nagyon kedvezőtlen”, a tűz pedig kiszámíthatatlanul halad Bordeaux felé. A lángok pirokumulonimbuszt, vagyis saját szelet, örvényeket és villámlást létrehozó tűzzivatart is kialakítottak. A Francia Tűzoltók Országos Szövetsége szerint ilyen jelenséget korábban még nem figyeltek meg az országban.

„Nem tudjuk, hogyan fog továbbterjedni a tűz, a tűzfront folyamatosan változik. Nem tudunk közvetlenül megküzdeni vele”

– mondta Éric Brocardi, a tűzoltószövetség szóvivője a BBC-nek, aki a helyzetet Dávid és Góliát harcához hasonlította.

Gironde megyében mintegy 2500 tűzoltót, 1500 katonát és 1200 rendőrt vetettek be. A lángokat földről és levegőből is próbálják lassítani, miközben tűzgátló sávokat alakítanak ki Bordeaux közelében. Franciaország délnyugati részéről több mint 220 ezer embert evakuáltak, a Guardian országos összesítése szerint pedig csaknem 260 ezren kényszerültek elhagyni az otthonukat. Bordeaux egyik kiállítási központját szükségszállássá alakították, ahol több ezer embert helyeztek el.

A gironde-i rendőrség a hétvégén három embert vett őrizetbe: egy férfit azért, mert az erdőben dohányzott, két másik embert pedig azért, mert erdős területen grilleztek. A francia hatóságok Gironde és Landes mellett a délkeleti Var régióban, Hautes-Alpes megyében és Korzikán is erdőtüzekkel küzdenek. Var megyében mintegy 3000 embert evakuáltak. Macron szombaton azt mondta, Franciaország újjáépíti az elpusztult területeket, kormánya pedig addig nyújt segítséget, ameddig szükséges.

Fotó: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELGHANI AL/Anadolu via AFP

Spanyolországban eközben több nagy tűzfészket sikerült ellenőrzés alá vonni Madridtól nyugatra, Valencia közelében azonban újabb tűz miatt mintegy 15 ezer embert evakuáltak. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök „nehéz órákról” beszélt.

„Az egész Ibériai-félsziget nagyon konkrét módon szenvedi a klímavészhelyzet hatásait”

– mondta Sánchez a Madridtól nyugatra felállított előretolt tűzoltó-parancsnokságon. A miniszterelnök széles körű társadalmi megállapodást is sürgetett a klímavészhelyzet kezelésére.

A hatóságok szombaton elrendelték további nyolc, a Madridtól délre fekvő Toledo közelében található település kiürítését is. Sara Aagesen spanyol környezetvédelmi miniszter azt mondta, hogy a közép-spanyolországi Ávila tartományban 50 ezer hektárt felégető erdőtűz „országunk közelmúltbeli történetének legnagyobb erdőtüze”. Virginia Barcones polgári védelmi vezető „szörnyetegnek” nevezte az ávilai tüzet. Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter vasárnap este azt mondta, hogy a tüzek továbbra is terjednek, de lassan.

Franciaországban és Spanyolországban összesen mintegy 330–375 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Hadja Lahbib, az Európai Unió válságkezelésért felelős biztosa a BBC-nek azt mondta, az erdőtüzek által okozott károk várhatóan meghaladják a korábbi rekordokat. Emlékeztetett arra, hogy tavaly egymillió hektár égett le Európában a nyár folyamán, az idei tűzszezon pedig a szokásosnál korábban kezdődött.