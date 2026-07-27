Két ember meghalt egy seattle-i gasztrofesztiválon történt lövöldözésben

Két ember meghalt, legalább öten pedig megsebesültek egy vasárnap esti lövöldözésben Seattle-ben. A támadás a Seattle Centerben történt, ahol éppen a Bite of Seattle nevű gasztronómiafesztivált tartották – írja a Guardian.

A seattle-i tűzoltóság egységei nem sokkal helyi idő szerint este hat óra után érkeztek a helyszínre. Két sérült életét megpróbálták megmenteni, de nem jártak sikerrel, a helyszínen halottnak nyilvánították őket.

A sérültek között van egy kétéves kisfiú, egy 23 éves férfi és három felnőtt nő. A BBC szerint egy 56 éves nőt súlyos állapotban szállítottak kórházba, míg a kisfiú, a 23 éves férfi és egy 39 éves nő állapota stabil volt. Egy 40 éves nő könnyebb sérüléseket szenvedett, őt nem szállították kórházba. A Harborview Medical Center az NBC Newsnak azt mondta, hogy az egyik nő állapota kritikus volt, és megműtötték.

Fotó: Jason Redmond/REUTERS

Szemtanúk szerint a lövések után pánik tört ki a fesztiválon. Paul Skinner, a fesztivál egyik árusa az NBC Newsnak azt mondta, hogy először petárdázásnak hitték a hangokat, de amikor a tömeg rohanni kezdett, mindenki lehúzódott, és fedezékbe menekült. Egy másik szemtanú a BBC szerint síró gyerekekről, pánikba esett szülőkről és „teljes káoszról” számolt be.

A rendőrség még vizsgálja a lövöldözés körülményeit, az elkövetőről vagy letartóztatásról egyelőre nem közöltek információt.

A Bite of Seattle-t 1982 óta rendezik meg. Az ingyenesen látogatható, háromnapos fesztivál évente több mint 350 ezer látogatót vonz.