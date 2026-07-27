Medián: Csökkent a Tisza támogatottsága

Megtorpant a Tisza: egy hónap alatt 3-5 százalékponttal visszaesett a kormánypárt támogatottsága a Medián HVG-ben publikált mérése szerint. Ez a csökkenés egy hónap alatt elég jelentős, már a hibahatár környékén van.

A friss közvélemény-kutatás szerint a Tiszára a teljes népességből most 57, a választani tudók közül pedig 66 százalék szavazna. Ez még mindig lényegesen jobb eredmény, mint amit a Tisza április 12-én kapott, de júniushoz képest már elég egyértelműen jelez visszaesést: teljes népességben három, a választani tudó és a biztos pártválasztók között öt-öt százalékponttal csökkent a Tisza támogatottsága.

A Fidesz eközben, ha csak a hibahatáron belüli 1-2 százalékponttal is, de nőtt: most a teljes népesség 19 százaléka, a választani tudóknak pedig a 22 százaléka mondta azt a válaszolni hajlandók közül, hogy a Fideszre szavazna. Még nagyobb a növekedés azonban a Mi Hazánknál: rájuk a teljes népesség 7, a választani tudóknak pedig már a 9 százaléka szavazna - miközben áprilisban ténylegesen 5,6 százalék szavazott rájuk.

A Medián friss mérése július 22 és 24. között készült, azokban a napokban, amikor minden Sulyok Tamás lemondatásával és Polgár Judit (általa végül visszautasított) elnökjelölésével volt tele. A Medián erre is rákérdezett, és mint kiemelik, a Tisza által beígért társadalmi egyeztetés elmaradását a leendő átmeneti köztársasági elnökről még a Tisza-szavazók 60 százaléka is kifogásolja.