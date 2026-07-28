Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő kedd éjfélig

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Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a HungaroMet friss előrejelzése alapján.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére.

Hőség Budapesten 2026. június 29-én.
Fotó: Bankó Gábor/444

A hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. Ajánlották, hogy a legmelegebb – 11 és 15 óra közötti – időszakban lehetőség szerint mindenki legyen hűvös helyen, és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Javasolt a lakások árnyékolása és éjszakai átszellőztetése, illetve a könnyű, világos színű ruházat, fejfedő és UV-védelmet biztosító napszemüveg viselése.

Számottevő csapadék sehol sem várható

A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtőterületein, sem a Tisza vízgyűjtőjén.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, hogy ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztás mentes szakaszain is. Továbbra is marad az igen alacsony mederteltség.

Reggel rekordalacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél: 31 cm-t mutatott a vízmérce (eddig a rekordot a 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette), de a vízszint napközben tovább süllyedt, 14 órakor már csak 28 cm volt. (MTI)

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