Bordeaux közelébe értek a lángok, Macron elnök szerint a második világháború óta nem voltak ilyen súlyos erdőtüzek Franciaországban

Bordeaux minden eshetőségre felkészül, közölte a város polgármestere, Thomas Cazenave, miután a Franciaországban tomboló erdőtüzek 15 kilométerre közelítették meg a várost – írja a BBC. Legfőképp további evakuálásokra készülnek, rengeteg ember kérhet menedéket a napokban.

Tűzoltás Bordeaux-tól nyugatra Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

A Bordeaux székhelyű Gironde megyében, a tűzvész sújtotta területekre ellátogatott Emmanuel Macron elnök is, aki szerint a második világháború óta nem voltak ilyen súlyos erdőtüzek az országban. Franciaországban több mint kétszázezer embert evakuáltak, miközben az újabb hőhullám tovább nehezítheti a tűzoltást.

Az elnök figyelmeztetett: „A hőmérséklet várhatóan ismét emelkedni fog, a szél továbbra is fúj, ezért óvatosnak kell maradnunk.”

Emmanuel Macron tűzoltókkal fog kezet Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Az évszázad tűzvészének nevezte a gironde-i tüzeket Jerome Steffe, a Bordeaux-tól délre fekvő Cestas város polgármestere. Két nappal korábban egy éjszaka alatt 17 ezer lakost evakuáltak a városból. Steffe elmondása szerint a régióban 42 ezer hektár égett le, 240 ház semmisült meg.

„A városomban a helyzet valóban katasztrofális” – mondta.

Strandolók nézik, ahogy a túlparton ég az erdő Bordeaux-nál Fotó: MAXIMILIEN LAMY/AFP

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök arról beszélt, hogy az ország „példátlan katasztrófát él át” az idén. Elmondása szerint január óta 116 ezer hektár terület égett le.

Macron szerint a Gironde-dal szomszédos Landes régióban egy kisebb tüzet sikerült visszafogni, de jelenleg is zajlanak a munkálatok.