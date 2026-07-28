Képeken a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek pusztítása

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Napok óta pusztítanak az erdőtüzek Franciaországban és Spanyolországban. A francia Gironde megyében annyira súlyos a helyzet, hogy Emmanuel Macron a helyszínen a második világháború óta nem látott erdőtüzekről beszélt, Cestas város polgármestere pedig az évszázad tűzvészének nevezte a gironde-i tüzeket. A környéken már több mint 42 ezer hektárnyi erdő égett le.

Repülőgép Gironde megyében
Fotó: GAUTHIER BEDRIGNANS/Hans Lucas via AFP
Tűzoltóautó Gironde megyében
Fotó: GAUTHIER BEDRIGNANS/Hans Lucas via AFP
Tűzoltó fut Gironde megyében
Fotó: GAUTHIER BEDRIGNANS/Hans Lucas via AFP

Spanyolországban a Madridtól nyugatra található Ávila közelében már több mint 50 ezer hektárnyi terület égett le, soha korábban nem volt ekkora kiterjedésű erdőtűz az ország történetében. Pedro Sánchez miniszterelnök azt mondta, nehéz órákat élt meg az ország, de az oltásban részt vevő hatóságok már elkezdték meglátni a fényt az alagút végén.

Erdőtűz Spanyolországban
Fotó: JOSE JORDAN/AFP
Repülőgépek oltják a tüzet Spanyolországban
Fotó: MIGUEL RIOPA/AFP
Kiégett autók Spanyolországban
Fotó: OSCAR DEL POZO/AFP

Az elmúlt egy hétben több mint 330 ezer embert kellett evakuálni az erdőtüzek miatt Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban. Az Európai Bizottság egyik szóvivője azt mondta, több uniós tagállam is repülőgépeket és helikoptereket küldött az erdőtüzek helyszínére.

Kiégett gépjárművek Franciaországban
Fotó: PHILIPPE LOPEZ/AFP
Erdőtűz Franciaországban
Fotó: BAZ RATNER/AFP

Nyugat-Európában csapadékos volt a tél és részben a tavasz is, így jobban nőttek a növények. A nyár első két hónapja azonban száraz és veszélyesen meleg volt, egymást követték a hőhullámok. Június végén több országban is 40 fok fölötti csúcsértékeket mértek, a szakértők szerint ez a hőhullám nem tudott volna kialakulni az évszázados szén-dioxid-szennyezésből származó többlethő nélkül. Az aszályos időjárási körülmények a mostani erdőtüzek kialakulásának és terjedésének is kedveztek.

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Bódog Bálint
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