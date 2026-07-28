Már egyik nagy Balásy-féle céggel szemben sincs végrehajtás

Balásy Gyula három meghatározó kommunikációs és rendezvényszervező vállalatának egyikével szemben sincs már folyamatban NAV-végrehajtás, de a cégcsoport körüli büntetőeljárások, gazdasági vizsgálatok és az állami szerződések felülvizsgálata ettől még nem zárult le – írta meg a HVG.
A New Land Media Kft. és a Lounge Event Kft. után Balásy kommunikációs cége, a Lounge Design Kft. ellen indított végrehajtást is megszüntette a NAV, erről ma értesítették a cégbíróságot.
A Balásy-csoport cégei éveken át az Orbán-kormányok kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásainak legfontosabb kedvezményezettjei voltak: a New Land Media és a Lounge Design intézte az állami reklámkampányok, médiavásárlások és plakátkampányok jelentős részét, míg a Lounge Event az állami rendezvények szervezésében vált meghatározóvá.
A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.
A hatóságok részlegesen feloldhatták a bankszámlák zárolását, így a vállalatok hozzáférhettek bevételeik egy részéhez, és rendezhették tartozásaikat.