Már egyik nagy Balásy-féle céggel szemben sincs végrehajtás

Balásy Gyula 2023 nyarán Fotó: Németh Dániel/444

Balásy Gyula három meghatározó kommunikációs és rendezvényszervező vállalatának egyikével szemben sincs már folyamatban NAV-végrehajtás, de a cégcsoport körüli büntetőeljárások, gazdasági vizsgálatok és az állami szerződések felülvizsgálata ettől még nem zárult le – írta meg a HVG.

A New Land Media Kft. és a Lounge Event Kft. után Balásy kommunikációs cége, a Lounge Design Kft. ellen indított végrehajtást is megszüntette a NAV, erről ma értesítették a cégbíróságot.

A Balásy-csoport cégei éveken át az Orbán-kormányok kommunikációs és rendezvényszervezési megbízásainak legfontosabb kedvezményezettjei voltak: a New Land Media és a Lounge Design intézte az állami reklámkampányok, médiavásárlások és plakátkampányok jelentős részét, míg a Lounge Event az állami rendezvények szervezésében vált meghatározóvá.