Több ezren tüntettek egy japán város első mecsetének megépítése ellen

Tüntetések és ellentüntetések robbantak ki a Tokiótól délre fekvő Fudzsisavában, miután kiderült, hogy a tengerparti városban megépülhet az első mecset – írja a BBC.

A mecset helyén egyelőre csak egy füves telek van, a terv azonban már így is komoly ellenállást váltott ki. Az év elején több ezren tüntettek a helyi vasútállomásnál az építkezés ellen. Egyesek azt kifogásolták, hogy a mecset nagyobb lenne a közeli sintó szentélynél, amit tiszteletlenségnek tartanak, mások általánosabban a muszlim közösség egyre láthatóbb jelenléte miatt aggódnak.

„Aggaszt, hogyan változtathatja meg a közösségünket”

– mondta a BBC-nek Noriko Izumizava helyi lakos. Hozzátette, hogy személyesen még soha nem volt rossz tapasztalata muszlim szomszéddal. „Az igazság az, hogy talán csak az ismeretlentől félek” – fogalmazott.

Fotó: YUICHI YAMAZAKI/AFP

A vita a közösségi médiában is elmérgesedett. Helyi beszámolók szerint mecseteket sértő telefonhívásokkal és e-mailekkel árasztottak el, az interneten pedig hamis állítások és muszlimellenes bejegyzések terjedtek. A gyűlöletkeltésre válaszul civil szervezetek ellentüntetéseket tartottak.

A helyiek véleménye ugyanakkor korántsem egységes. A tervezett mecsettel szemközt működő kávézó vezetője, Hiroki Szuzuka szerint mindenekelőtt párbeszédre lenne szükség. Azt mondta, nem ellenzi az építkezést, de határozott támogatójának sem tartja magát. Szerinte első lépésként a helyieknek többet kellene megtudniuk az iszlámról, valamint a városban élő muszlimok értékeiről és nézőpontjairól.

A Japánban évtizedek óta élő muszlimok közül többen arról számoltak be, hogy az utóbbi években romlott velük szemben a közhangulat. A Srí Lankáról érkezett Mohamed Mohideen 39 éve él Oszakában, és azt mondta, korábban jóval kevesebb ellenséges megjegyzéssel találkozott, ma már rendszeresen olvas olyan hozzászólásokat, amelyekben a muszlimokat az ország elhagyására szólítják fel.

Mohideen ugyanakkor úgy látja, a muszlim közösségnek is többet kellett volna tennie azért, hogy jó kapcsolatot építsen a japán társadalommal, és megmutassa, kik a tagjai. Egy másik közösségi vezető, a Pakisztánból érkezett Shakeel Mohamed szerint a beilleszkedés alapja a helyi szabályok következetes betartása, a megfelelő hulladékválogatástól a parkolási előírások tiszteletben tartásáig.

A konfliktus hátterében Japán súlyos demográfiai problémái állnak. Az ország népessége gyorsan csökken és öregszik, miközben egyre több ágazatban nincs elegendő munkaerő. Bár a bevándorlás továbbra is politikailag érzékeny kérdés, a külföldi munkavállalók száma folyamatosan növekszik. Egy becslés szerint a Japánban élő muszlimok száma 2019 és 2024 között 230 ezerről 420 ezerre emelkedett. A külföldi lakosok száma 2025-ben meghaladta a négymilliót, közülük 2,57 millióan dolgoztak az országban. Ugyanebben az évben Japán teljes népessége közel egymillió fővel csökkent.

A japán kormány ennek ellenére továbbra is kerüli, hogy bevándorlóországként beszéljen Japánról, és elsősorban ideiglenes tartózkodást lehetővé tevő vízumprogramokat működtet. Emellett szigorítaná a jogcím nélkül az országban maradó külföldiek ellenőrzését, növelné a bevándorlási hatóság létszámát, és felmerült a külföldi lakosok számának korlátozása is.