Zinedine Zidane lett a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Hivatalossá vált, hogy Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó-válogatott irányítását. Szerződése négy évre, a 2030-as világbajnokság végéig szól.

A francia szövetség már novemberben szóbeli megállapodást kötött a játékosként világ- és Európa-bajnok szakemberrel, miután Didier Deschamps jelezte, hogy a világbajnokság után távozik a szövetségi kapitányi posztról. Deschamps 2012 óta irányította a francia válogatottat, amellyel 2018-ban világbajnoki címet nyert, 2022-ben döntőbe jutott, az idei tornán a negyedik helyen végzett.

Fotó: LOU BENOIST/AFP

„Számomra ez egy álom. Az elmúlt öt évben több klubtól is kaptam ajánlatot, de mindegyiket visszautasítottam, mert csak ez a lehetőség érdekelt. Rengeteg érzelem kavarog bennem, de készen állok a kihívásra”

– mondta az aranylabdás Zidane. Hozzátette: „Most megkaptam a lehetőséget arra, hogy vezessem ezt a csapatot, és mindent meg fogok tenni azért, hogy győzzünk. Egyúttal gratulálok Didier-nek az emlékezetes évekhez.”

Zidane 2016 januárja és 2018 májusa, majd 2019 márciusa és 2021 májusa között összesen 263 mérkőzésen irányította a Real Madridot. Első időszakában sorozatban háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját a csapattal, második madridi megbízatása óta azonban nem vállalt edzői munkát. (MTI)