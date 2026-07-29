Egy tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja a mentelmi bizottság

Varga Lőrinc tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja az Országgyűlés mentelmi bizottsága a parlamentnek jövő hétfőn - közölte Sasi-Nagy Edit (Tisza), a bizottság elnöke.

Magyar Péter és Varga Lőrinc 2025. február 15-én. Fotó: Németh Dániel/444

Varga Lőrinc 2024-ben ittasan vezetett, akkor még nem volt sem képviselő, sem képviselőjelölt. A bírósági eljárás elhúzódott, majd miután képviselővé választották, a bíróság az eljárást felfüggesztette, és kérelmezte a mentelmi jog kiadását. Sasi-Nagy Edit emlékeztetett: a bizottsági gyakorlat alapesetben az, hogy magánvádas ügyekben a mentelmi jog fenntartását, közvádas ügyekben a felfüggesztést indítványozzák.

Ennek alapján a bizottság elnöke a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolta, amit a bizottság egyhangúlag támogatott.

A testület ezen kívül több magánvádas ügyet tárgyalt:

Magyar Péter (Tisza) miniszterelnök mentelmi jogát rágalmazási ügyben kérték ki egy politikus feljelentése nyomán, ez ügyben a mentelmi bizottság egyhangúlag a mentelmi jog fenntartását javasolja.

Toroczkai László (Mi Hazánk) képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére rágalmazás és becsületsértés miatt érkeztek kérelmek. Mivel négy bírósági eljárás is zajlik egy ügy kapcsán, ezért négy határozatot hoznak, amelyekben egyhangúlag a mentelmi jog fenntartását javasolják (maga Toroczkai lemondott volna róla, már csak azért is, mert a Mi Hazánk programjában is benne volt, hogy eltörölnék a politikusi mentelmi jogot).

Takács Péter (Fidesz) képviselő mentelmi jogát - szintén magánvádas ügyben - becsületsértés és rágalmazás miatt kérték ki, az ő esetében is a mentelmi jog fenntartását javasolják, erről egyhangúlag döntött a bizottság.

A bizottsági elnök összegzése szerint a magánvádas esetek arra példák, annak tipikus esetei, amiért a mentelmi jog intézményét kialakították annak érdekében, hogy a politikusok szabadon tudják végezni a munkájukat. (via MTI)