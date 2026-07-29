Egy tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja a mentelmi bizottság

POLITIKA

Varga Lőrinc tiszás képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolja az Országgyűlés mentelmi bizottsága a parlamentnek jövő hétfőn - közölte Sasi-Nagy Edit (Tisza), a bizottság elnöke.

Magyar Péter és Varga Lőrinc 2025. február 15-én.
Fotó: Németh Dániel/444

Varga Lőrinc 2024-ben ittasan vezetett, akkor még nem volt sem képviselő, sem képviselőjelölt. A bírósági eljárás elhúzódott, majd miután képviselővé választották, a bíróság az eljárást felfüggesztette, és kérelmezte a mentelmi jog kiadását. Sasi-Nagy Edit emlékeztetett: a bizottsági gyakorlat alapesetben az, hogy magánvádas ügyekben a mentelmi jog fenntartását, közvádas ügyekben a felfüggesztést indítványozzák.

Ennek alapján a bizottság elnöke a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését javasolta, amit a bizottság egyhangúlag támogatott.

A testület ezen kívül több magánvádas ügyet tárgyalt:

  • Magyar Péter (Tisza) miniszterelnök mentelmi jogát rágalmazási ügyben kérték ki egy politikus feljelentése nyomán, ez ügyben a mentelmi bizottság egyhangúlag a mentelmi jog fenntartását javasolja.
  • Toroczkai László (Mi Hazánk) képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére rágalmazás és becsületsértés miatt érkeztek kérelmek. Mivel négy bírósági eljárás is zajlik egy ügy kapcsán, ezért négy határozatot hoznak, amelyekben egyhangúlag a mentelmi jog fenntartását javasolják (maga Toroczkai lemondott volna róla, már csak azért is, mert a Mi Hazánk programjában is benne volt, hogy eltörölnék a politikusi mentelmi jogot).
  • Takács Péter (Fidesz) képviselő mentelmi jogát - szintén magánvádas ügyben - becsületsértés és rágalmazás miatt kérték ki, az ő esetében is a mentelmi jog fenntartását javasolják, erről egyhangúlag döntött a bizottság.

A bizottsági elnök összegzése szerint a magánvádas esetek arra példák, annak tipikus esetei, amiért a mentelmi jog intézményét kialakították annak érdekében, hogy a politikusok szabadon tudják végezni a munkájukat. (via MTI)

POLITIKA Takács Péter mi hazánk fidesz Toroczkai László magyar péter Varga Lőrinc mentelmi jog országgyűlés Sasi-Nagy Edit
Kapcsolódó cikkek

Ittasan vezetett az egyik legfiatalabb tiszás képviselő, vállalja az eljárást

Varga Lőrincet egy baráti találkozó utáni reggelen szondáztatták meg másfél évvel ezelőtt.

Szily László
POLITIKA