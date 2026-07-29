Először egyházi kiadványok sokszorosítására kaptak pénzt az államtól, végül valahogy fideszes kampánylapokat adtak ki

Logosz Alapítvány az Erkölcsi Értékekért. Klasszikusan az a szervezet, amelyik szinte észrevétlenül működik, honlapja, Facebook-oldala nincs, amikor viszont megnyílik egy közpénzcsap, valóban aktív civil szervezeteket megelőzve rendre nyer.

A siker egyik titka az lehet, hogy az alapítvány egyik vezetője, kurátora és titkára Szalay Kornél Géza, a XV. kerület Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselője.

A siker másik - az előzőtől csöppet sem független - összetevője pedig az a felfokozott aktivitás, ahogy a szinte alvó szervezet kampányokban életre kel, és beszáll a fideszes jelöltek népszerűsítésébe. (Ne hallgassuk el, hogy a KDNP pártalapítványának a támogatásával szerveztek Észak-Pesti Keresztény Bált is.)

A receptről már korábban érdeklődtünk Szalay Kornél Gézánál, de nem kaptunk választ. Így közérdekű adatkéréssel kikértük, hogy mivel pályázott és nyert rendre az előző kormányzat pénzosztásainál a Logosz Alapítvány az Erkölcsi Értékekért, amikor elvileg civil szervezeteknek adtak támogatásokat.

A Logosz már a Városi Civil Alap első, 2021-es pályázatán is indult. Szerény célokkal: a maximális 15 milliós támogatás helyett csak 4 milliót kértek, egy nagy teljesítményű nyomtató beszerzésére.

Magukról ekkor azt írták, hogy segíteni szeretnének az egyházaknak a kiadványaik elkészítésében.

A XV. kerületi keresztény egyházak ugyanis jelezték, hogy gondot okoz számukra kisebb-nagyobb kiadványok elkészítése minőségi kivitelben. A nagy teljesítményű lézernyomtatóval ezt a problémát meg tudnák oldani.

A beszerzett nyomtatót a pályázat szerint a Szalay Kornél Géza ügyvédi irodájának címével megegyező címen helyezik üzembe.

2024-ben pályáztak aztán újra, teljesen más tervekkel. Ekkor dobták be „a kerületi lakosság objektív tájékoztatása” projektet. Ez - szó szerinti idézet szerint - „valójában egy kerületi újság-kiadvány, amelyet postaládába lenne közvetlenül terjesztve. Célcsoportja a kerületi lakosság.”

Azt érdemes tudni a XV. kerületről, hogy 2019-ben az önkormányzati választáson a Fidesz itt csúnyán alulmaradt. A pályázat időzítése pedig tökéletes volt, 2023. októberi volt a pályázati beadás, decemberre megvolt a döntés, februárban már kész volt a szerződéstervezet. És már indult is a 2024-es önkormányzati választás kampánya.

Egy kicsit még szabadkozott a pályázatban az alapítvány, hogy „sajnos tudjuk a print kiadvány manapság a fiatalok elérésében nem feltétlenül lehet sikeres, de a XV. kerület lakossága eléggé elöregedett, és influenszerek bevonásával mégis megpróbálnánk a fiatalokat is megszólítani." Az objektív kerületi és budapesti híreken kívül ígértek kultúrát, sportot nívós külalakban, sikeres kerületi embert (művész, sportoló vagy vállalkozó), akit bemutatnának. Ha módjuk lesz rá, applikációt is ígértek.

10 millió forintot kértek minderre, annyit meg is ítéltek nekik.

És innentől nem volt megállás. A Logosz bedobós újsággal pályázott 2025. márciusban és 2025. szeptemberben is. A beadott terv mindkét esetben szó szerint ugyanaz volt.

A Jövőképek című időszaki kiadvány, amelyet postaládákban és rikkancsok által terjesztenek, de már nemcsak a XV. kerületieket, hanem a IV. kerületieket is megcélozva objektív budapesti és kerületi tájékoztatással. Ennek egyetlen egy magyarázata az lehet, hogy az átszabott országgyűlési választókerületben a XV. kerülethez hozzácsapták a IV. kerület egy részét is.

Az első, 2025-ös körben 11 milliót kértek, 10,9 milliót kaptak. A másodikban, ami már átnyúlt a 2026-os kampányra, 11 milliót kértek, valamiért csak 9,5 milliót kaptak. Erős lehetett a kampányhajrában a konkurenciaharc.

És hogyan nézett a gyakorlatban a kerületi lakosok objektív tájékoztatása?

A bal oldalon Németh Balázs, a XV. (és részben a IV.) kerület fideszes jelöltje, a jobb oldalon Zsigmond Barna Pál, a Fidesz IV. kerületi (és részben XIII. kerületi) jelöltje.

És amit a címlap ígért, azt az újság belül maradéktalanul teljesítette is.

Az ott a jobb alsó sarokban az impresszum, amiből kiderül, hogy a lap valóban a Miniszterelnökség és a Városi Civil Alap pályázatait bonyolító Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával készült. Nem a nagy teljesítményű nyomtatón, hanem természetesen a Mediaworks nyomdájában.

Az újságról már írtunk, tényleg képtelenség lett volna többször szerepeltetni benne Németh Balázst és Zsigmond Barna Pált.

Van benne még helyi ingatlanmutyiról szóló írás (a kerület ellenzéki vezetésű), a kormányzati intézkedésekről is bőven lehet olvasni (Otthon Start, nyugdíjasutalvány, anyák szja-mentessége), ahogy kedvet csinálnak a Békemenethez is, és meghívó is van a helyi 56-os megemlékezésre (ahol Németh Balázs mondott beszédet).

Ha a piacról kellett egy fotó, ott éppen Zsigmond Barna Pál vásárolt.

Akit aztán alaposabban is megismerhettek azok, akik az objektív tájékoztatásra adták a közpénzüket, a többi adófizetővel együtt

És abban például egyáltalán nem lódított a Logosz, hogy rikkancsok terjesztik majd a lapot.

Rikkancsok és a Jövőképek Fotó: Renge Zsolt/Facebook

De nem csak rikkancsok terjesztették, hanem a főszereplők is.

Zsigmond Barna Pál és a Fidesz pultjain a Jövőképek

Egy aláírás, egy Jövőképek.

Fotó: Renge Zsolt/Facebook

Fotó: Bagi Barna/Facebook

A Logosz Alapítvány az Erkölcsi Értékekért éves beszámolóiban - amelyek honlap híján a birosag.hu-n érhetőek el - nem teljesen világosan követhető, hogy mennyi állami pénzhez jutottak.

Az első pályázat évében, 2021-ben például mindössze 32 ezer forintos összbevételt tüntettek fel, de legalább felbukkant egy 4 milliós összeg a pénzügyi eszközöknél. Ez lehet a pályázati támogatás, és miután egy évvel később beírtak a tárgyi eszközök közé egy 3,2 milliós tételt, az lehet a nyomtató. Ennek a bizonyos tárgyi eszköznek az ára 2025-re már a felére amortizálódott.

Ha a bevételeknél nem is követhető, hogy mennyi pályázati támogatáshoz jutottak, a passzív időbeli elhatárolásoknál 2021 és 2025 között összeadódik 28 millió forint. Ez még mindig kevesebb, mint a VCA-nál összesen megítélt 34,5 millió, de az utolsó, 9,5 milliós támogatás átnyúlik 2026-ra, az idei évről majd jövőre lesz beszámoló.

Annak semmi nyoma nincs, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelőnél bármiféle kifogást emeltek volna a „civil” támogatás felhasználása miatt. Amit jelez az is, hogy simán beadta a Logosz kétszer is ugyanazt a pályázatot 2025-ben, és mindkettővel nyertek.

A kerületi „objektív” tájékoztatás lepergett az észak-pestiekről: Németh Balázs és Zsigmond Barna Pál simán kikapott az áprilisi választáson.

A végleges döntéseket a kikért iratok szerint Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség korábbi civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára hozta meg.

Civilnek mondott, de valójában fideszes hátterű szervezetek támogatása tömeges volt az Orbán-kormány alatt. Ezekről itt írtunk.