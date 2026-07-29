Floridában egy nap alatt két elítéltet is kivégeztek

Floridában egyetlen napon belül két elítélten hajtottak végre halálos ítéletet kedden – közölték a büntetésvégrehajtási intézmények.

Az egyik elítélt a 80 éves Anthony Occhicone, aki 1986-ban gyilkolta meg barátnőjét. Életkorával az Egyesült Államok történetében a második legidősebb elítélt, akin végrehajtották a legsúlyosabb ítéletet, míg Florida történetében ő volt a legidősebb. Néhány órával korábban a 68 éves James Aren Duckett, egy volt rendőrtiszt kapta meg a halálos injekciót, akit egy fiatal lány meggyilkolása miatt ítélt halálra a bíróság.

Legutóbb 2017-ben fordult elő az Egyesült Államokban - akkor Arkansasban -, hogy egy szövetségi államban néhány órán belül két halálos ítéletet is végrehajtsanak. Az elmúlt időszakban az Egyesült Államokban Floridában hajtották végre a legtöbb halálos ítéletet korábban elítélt bűnözőkön, miután Ron DeSantis kormányzó azt hangoztatta, hogy „túl sok család, túl hosszú ideig” vár arra, hogy igazságot szolgáltassanak neki. A büntetések végrehajtási dátumának meghatározása a kormányzó hatáskörébe tartozik Floridában. (MTI)