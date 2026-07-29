Rálőttek egy orosz dróngyár tulajdonosára

Szerdán egy fegyveres megpróbált lelőni egy üzletembert egy tulai társasház lépcsőházában – közölte az orosz Nyomozó Bizottság regionális kirendeltsége. Az orosz biztonsági szervekhez közel álló Mash szerint a támadás célpontja Andrej Cserezov, a drónok összeszerelésével foglalkozó Orosz Légi Szállítási Laboratórium nevű vállalat vezetője volt. A céget nemrég megbízták azzal, hogy kutatási célokra pilóta nélküli légijármű-rendszereket szállítson a Voronyezsi Állami Műszaki Egyetemnek. A támadás éjszaka történt, amikor Cserezov hazafelé tartott: a fegyveres a lépcsőházban várta, majd a lépcsőfordulóban háromszor rálőtt. A lövéseket meghalló felesége mentőt hívott. Az üzletembert kórházba szállították. (Meduza)