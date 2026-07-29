Szakad a lengyel jobboldal: 40 képviselő és szenátor csatlakozott Morawiecki mérsékeltebb csoportjához

Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy a hozzá húzó 40 képviselővel és egy szenátorral saját parlamenti csoportot alakít. Ezzel tovább mélyül a megosztottság a nemzeti konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párton belül, ami 2015 és 2023 között kormányozta Lengyelországot, és a Fidesz legfontosabb európai szövetségesének számított.

Mateusz Morawiecki Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

A történetének legnagyobb válságával küzdő PiS-en belül már régóta két frakció harcolt egymással: a volt kormányfő, Mateusz Morawiecki vezette a mérsékeltebb, technokrata, EU-kompatibilisebb vonalat, míg a keményebb, nacionalistább, euroszkeptikus irányt Jarosław Kaczyńskiék viszik.

Hivatalos megalakulása után Morawiecki képviselőcsoportja a lengyel parlament alsóházának, a szejmnek a harmadik legnagyobb frakciója lehet.

Morawiecki egyik szövetségese, Marcin Horała azt mondta az újságíróknak, hogy a képviselőcsoport létrehozása nem jelenti azt, hogy kilépnének a PiS-ből, hanem „egyszerűen létrehozunk egy parlamenti csoportot, hogy folytathassuk a munkánkat”. Ugyanakkor a PiS frakciója „már nem kezeli őket a tagjaiként”.

Morawiecki közben azt mondta, hogy csoportja továbbra is kész együttműködni a PiS-szel a párt tágabb politikai táborának „második tüdejeként”, de arra utalt, hogy a jelenlegi vezetés más irányba halad.

Morawiecki bejelentésére reagálva Jarosław Kaczyński pártelnök azt mondta, hogy a volt miniszterelnök az egyezségre irányuló erőfeszítései ellenére végrehajtotta a párt előre eltervezett kettészakítását.

A pártot közben a szélsőjobboldal megerősödése is kihívás elé állította. A Konföderáció (Konfederacja) és a Lengyel Korona Konföderációja (KKP) együttes támogatottsága jelenleg megközelíti a PiS-ét. Erre reagálva Kaczyński márciusban a keményvonalas Przemysław Czarneket nevezte meg a PiS miniszterelnök-jelöltjeként a jövő évi választásra. Czarnek jelölése óta azonban nem nőtt a PiS támogatottsága, ami egyre nagyobb aggodalmat váltott ki a párt Morawiecki által vezetett mérsékeltebb szárnyában. (Notes from Poland)