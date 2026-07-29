Több mint 70 milliárd forint volt az Orbán család cégeinek saját vagyona tavaly

2025 végén a 70 milliárd forintot is meghaladta az Orbán-cégbirodalom összesített saját vagyona, számolta ki a 24.hu.

A lap összesen 21 vállalat összesített saját vagyonát vizsgálta, amelyből az derült ki, hogy 3 milliárd forintnyi nyereséget termeltek az Orbán család tagjai által közvetlenül tulajdonolt cégek 2025-ben, és majdnem ennyi osztalékot is vettek ki belőle.

Orbán Viktor apjának bányacége, a Dolomit Kőbányászati Kft. például 2025-ben majdnem 6 milliárd forintos bevételt számolt el, ebből pedig végül több mint 2,6 milliárd forintnyi profitot termelt, és szinte a teljes nyereséget ki is vették a cégből osztalékként.

Orbán Győző és felesége Orbán Viktor 2022-es beiktatásán Fotó: Németh Dániel/444

A vizsgált cégek között azonban nemcsak Orbán apja, de az anyja, és veje Tiborcz István is megjelenik. Utóbbi cége, a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt. 2025-ben 2,4 milliárd forint adózott eredményt hozott össze, ami nem éri el az előző évit sem, és nagyon távol marad a 2022-es 21,5 milliárd forintos adózott eredménytől.

De a család más cégeinél is akadtak kiugró eredmények. A Gánt Kő Kft. 91 millió forintos forgalomból 90 milliós profitot ért el, elsősorban a 163,6 millió forintnyi, közelebbről nem részletezett egyéb bevételnek köszönhetően. Orbán Viktor édesanyjának tőzegkitermelő cége, a Hahót Tőzeg Kft. közel 350 millió forintos árbevétel mellett több mint 200 millió forintos nyereséget termelt.

A cégbirodalom egyes tagjai ugyanakkor jelentős veszteségeket halmoztak fel. A Dorothea Hotel Zrt. 842 millió forintos mínusszal zárt, Orbán Ráhel bababoltos cége, az Odu Store Kft. pedig 214 milliós veszteséget termelt. Mindkét vállalkozásnál tulajdonosi beavatkozásra volt szükség a negatív saját tőke rendezéséhez.

Ugyanebből az évből származó vagyonnyilatkozatában Orbán azt állította, hogy az istennek sem tud félretenni a havi sokmilliós fizetéséből, így, miközben körülötte mindenki egyre gazdagabb, az egyik lánya az ország egyik legmódosabb vállalkozójának felesége, a másik magángéppel repked és villát vesz, apja gazdaságnak hazudott luxusmajort épít, ő szegény maradt, mint a templom egere. Vagyonnyilatkozata üres, csak pénzbeni megtakarítása volt, a feleségével közös tavalyi 5,7 millióshoz képest már csak 5 millió. Ez tudta aztán csaknem megduplázni, 2026-ban 4 millióval gazdagabb lett. Vagyonnyilatkozatában a családjáról nem vallott.