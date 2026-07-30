Deportálás vagy szabad mozgás? Kassa elkezdte exportálni a cigánygettóit Észak-Magyarországra

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A szalonnai tornácon láthatósági mellény, az udvaron nyuszimotor, kint szlovák rendszámú leharcolt Opel. A függöny mögül kislány kukucskál az utcára, nem egész két hete költöztek át ide a határ szlovák oldaláról, abból a kassai bádogvárosból, amihez hasonlóan nyomorúságos cigány gettó valószínűleg egész Magyarországon nincs sehol.

Magyarul nem, csak szlovákul tudnak, de arról már így is bőven értesültek, hogy a költözésük mindkét országban napok alatt mekkora téma lett. Kassán ez az októberi helyhatósági választások miatt instant nagypolitika, és nálunk is ráugrott az ügyre a Mi Hazánk azzal a felütéssel, hogy „Kassai no-go zónából költöztetnek Szalonnára”.

Fotó: Németh Dániel/444

Egyelőre csak két-három családról van szó, de az ő Magyarországra való átköltöztetésük valóban szervezettnek tűnik - és elég egyértelmű, hogy a kassai választási kampánnyal függ össze. Sokan attól tartanak, hogy az olcsó népszerűségre törekvő szlovák politikusok az észak-magyarországi falvakba akarják exportálni a saját cigány gettóikat, és ha ebből megpróbálnak rendszert csinálni, az felboríthatja az amúgy is leszakadt térség falvainak maradék békéjét.

„Miért nem vette meg a falu egymillióért azt a házat, ahová beköltöztek, amikor eladó volt? Beengedtétek ide ezeket a teljes nyomorból, nekik ez a Kádár-kocka valóságos palota, még jó, hogy jönnek!”

- veszekszik egy idősebb férfi a szalonnai polgármesterrel kedd délután a hivatal előtt. „Ugyan miből vettük volna meg, nem vagyunk mi ingatlaniroda! Te talán nem egy szlováknak akarod eladni a házadat? Mondd csak meg!” - vág vissza Balogh Zsolt, a polgármester, mire némileg elkenős válasz érkezik.

A közel fele arányban idáig is cigány lakosságú Szalonna két házába bő tíz napja költöztek be szlovák nyelvű kassai romák, és emiatt szinte már lincshangulat van a polgármester ellen. Sokan őt tennék meg bűnbaknak, és azt híresztelik, hogy ő is benne volt valamiféle ingatlanmutyiban, meg hogy maga mutogatta állítólag a falu üres házait annak a kassai polgármesternek, aki az egész ügy mögött áll.

A települési Facebook-csoportokban óriási a felháborodás.

„Nem kér Magyarország - különösen nem szlovákiai, még a magyar nyelvet sem beszélő -, romákból! Ezt a problémát oldja meg a szlovák állam saját hatáskörben!”

„Dózerolják le az eladott házakat, és állják útját a beköltözni akaró cigányoknak. Kergessék őket vissza Kassára. Ezt a szarházi polgit meg húzzák lámpavasra!”

„Kedves Szalonnaiak! Első dolgotok összefogni és a polgit családostól deportálni, aztán a deportáltakat deportálni!”

– írták a kommentekben, és bár a legdurvábbak valószínűleg nem helyiektől származnak, a faluban is forrnak az indulatok.

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