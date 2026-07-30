Első nap a hőkupola alatt: vízkorlátozás, vízosztás és elmaradt kormányszóvivői tájékoztató





Hőséghírek az Újabb Pusztító Időszak első napján:

- „Tisztelettel kérek mindenkit, hogy mérsékelje, mellőzze a medencefeltöltéseket, autómosásokat, s néhány napig a sportpályák locsolását!Vigyázzunk együtt a vízkészleteinkre!” - írja friss posztjában Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, aki a vízellátásért is felel.

- Vízkorlátozás lépett életbe Szentendre Pismány településrészén a megemelkedett vízfogyasztás miatt - közölte a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt (DMRV). A vízszolgáltató közlése szerint a víztermelő és vízelosztó kapacitását meghaladó fogyasztás volt Szentendre Pismány településrészének felső területén, ezért a Ribizli utcáig ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvízellátás biztosítására lajtokat helyezett ki a szolgáltató a Cseresznyés út 180. számnál és az út végén.

- A MÁV vizet oszt a pályaudvarokon. 10 és 17 óra között osztanak palackozott vizet Budapesten a Déli, Keleti és Nyugati pályaudvarokon továbbá a Boráros téri HÉV-állomáson. Vidéken Békéscsabán, Debrecenben, Fonyódon, Győrben és Kecskeméten, a Miskolc-Tiszai pályaudvaron, Nyíregyházán, Pécsen, Siófokon, Szegeden, Székesfehérváron és Szolnokon.

Az ingyenvíz a következő buszpályaudvarokon érhető el: Budapest-Kelenföld, Budapest-Népliget, Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg központi buszállomásokon.

- Olyan meleg van, hogy nem lesz kormányszóviviői sajtótájékoztató Ezt írta az előbb a Kormányzati Kommunikáció: „A rendkívüli hőség- és energiahelyzetre tekintettel a mai napon nem tartunk kormányszóvivői sajtótájékoztatót. Magyar Péter miniszterelnök a nap folyamán várhatóan több alkalommal is beszámol a kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről. Illetve holnap vagy holnapután várhatóan külön sajtótájékoztatót is tart a hőség- és energiahelyzetről."

- Az extrém hőség lecsapott Olaszországra, tucatnyi városban rendeltek el csütörtökön vörös riasztást a meleg miatt. A legnagyobb turistacélpontok közül Rómában és Fitenzében is, az ország közepén Campobassóban, Perugiában és Rietiben, de külön figyelmeztetést adtak ki arról is, hogy az északi Po-alföldön is elérheti ma a hőmérséklet a 40 fokot. Magyar harcsahorgászok, bukjatok a víz alá! Aki még csak tervezi az utat, annak fontos infó lehet, hogy az elviselhetelen hőség augusztus második feléig megmaradhat. És nemcsak az ország belsejében, henem a tengerparton is: a Róma közeli Ladispoliban csütörtökön 37 fokot mértek, ami a magas páratartalom miatt 44 fokos érzékelt hőmérsékletnek felel meg.

- Krétán a hőség és az extrém erős, viharos szél miatt több helyen tombol erdőtűz, mára két tűzoltó is meghalt, mindenki legyen észnél! Az északi parton, Herakliontól nyugatra található Retmitho üdülőfaluból és környékéről 8 ezer embert kellett evakuláni, olyan gyorsan közeledtek a lángok a néha 125 kilométeres széllökések miatt.

- Hőkupola idején nemcsak a napközbeni maximumértéket érdemes figyelni, hanem inkább azt, hogy hajnalra 20 fok alá megy-e le a hőmérséklet - figyelmezetett csütörtökön Kis Anna és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói. Ha ugyanis a hőmérséklet hajnalra sem csökken 20 °C alá, megjelennek az úgynevezett trópusi éjszakák, amikor szervezetünk képtelen rendesen kipihenni magát. Kis és Pongrácz az elmúlt fél évszázad mérési adatai alapján kimutatták, hogy az ezredforduló óta országos területi átlagban háromszorosára nőtt a trópusi éjszakák gyakorisága, és egyre hosszabb időszakot fognak át a nyárból.

Az éjszakai lehűlés hiánya megakadályozhatja, hogy a szervezet regenerálódjon a nappali hőterhelés után. Alvászavar, valamint a szív- és érrendszert érintő stressz alakulhat ki. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a gyermekek, a várandós nők, a krónikus betegek és a szabadtéren dolgozók.

És ebben a sok kő, beton és aszfalt, valamint a kevés zöldfelült miatt a budapestiek az átlagnál nehezebb helyzetben vannak. Budapest belterületén 1971–1990 között évente átlagosan hat trópusi éjszaka fordult elő, az utóbbi húsz év átlaga azonban már tizenhét. 2000 előtt mindössze két olyan év volt, amikor a számuk meghaladta a tizenötöt, a századforduló óta viszont eddig tizenegy; 2015-ben és 2024-ben harmincnál is több ilyen éjszakát regisztráltak.