Éppen most válik félszigetté a híres esztergomi Prímás-sziget

Magyarország egyik ismertebb szigete az Esztergom központjában taláható Prímás-sziget, rajta a fürdővel és a sportpályákkal meg a párkányi híd hídfőjével. A Dunai szigetek blog friss fotói alapján éppen most fűződik le a szigetet a parttól elválasztó mellékág, így még pár centi apadás és a szigetből félsziget lesz. A folyó Esztergomnál napok óta lassan apad, szóval ez várhatóan tényleg megtörténik nemsokára. Ez a Kis-Duna egyébként nem akármilyem mellékág: 3,5 kilométer hosszú és alapesetben ellentétes irányban folyik benne a víz, mint a főmederben. Ha többet szeretnél tudni róla, olvasd el a legjobb dunai blog friss posztját róla. A Dunai szigeteken egyébként egy rakás további friss és régebbi posztot találsz az aszály, a kisvíz és a klímaváltozás hatásairól a legnagyobb hazai folyón.