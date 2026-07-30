Klímaszkeptikus DPK-alapítót jelöl köztársasági elnöknek a Mi Hazánk

Nagy formában van a Mi Hazánk, amely már azzal is nagyot gurított, hogy Schiffer Andrást jelölte alkotmánybírónak, az viszont még nagyobb dobásnak tűnik, hogy köztársasági elnöknek dr. Tóth Máté energiajogászt jelöli a párt.

A hírt Toroczkai László pártelnök közölte a közösségi médiában, a poént pedig a negyedik bekezdésben rejtette el, ahol „pártfüggetlennek” nevezi az Energiajogászt. Annyiban helyes, hogy a Mi Hazánkhoz eddig nem volt köze, viszont egy másik párthoz nagyon is: alapító tagja volt a Rezsivédelmi Digitális Polgári Körnek, olyan fideszes politikusokkal együtt, mint Németh Szilárd, Steiner Attila és Dömötör Csaba.

Fotó: Toroczkai László X

Szerepelt továbbá Tóth Máté rendszeresen a Megafon YouTube-csatornáján, a Patriótán is, az ott elhangzott áltudományos, klímaváltozástagadó kijelentéseivel többször is foglalkozott a Lakmusz. Legutóbb idén januárban értekezett arról az Energiajogász, hogy nem lehet globális felmelegedésről beszélni, ha télen hóviharok vannak.

Toroczkai többek között az alábbiakkal indokolja Tóth Máté jelölését: