A semmiből jöttek és a tábor élére állnak, amikor a régi gárdából már senkinek nem fűlik hozzá a foga

Lívia vagyok május végén a TikTok-on:
„A zöldséglevest Balázs tudja nagyon jól megcsinálni, tudjátok a srác, akivel régen vicces videókat csináltunk. Aztán úgy gondoltuk, hogy kiállunk Orbán Viktor mellett, merthogy szeretjük. Nem másért, csak ezért. Ah, basszus, ebbe is sikerült politikát vinnem"
– mondta 21 ezer követőjének, miközben feltett egy nagy adag rizses húst rotyogni a tűzhelyre. Azért szorult magyarázatra, mit csinál, és miért, mert többéves TikTok-os pályafutása március 5-én váratlan fordulatot vett. Addig többnyire anyukaként vagy idegesítő barátnőt larpolva tűnt fel csipkelődő, humoros videókban, a kampány hajrájában viszont nagy hirtelenséggel – mint ahogy a polcról leesik egy könyv – váltott a belpolitikára. Ma már naponta többször is jelentkezik közéleti tartalmakkal, és szinte minden videójában szerepel a #magyarpeter hashtag, nem éppen pozitív kontextusban.
Lívia és duettjeinek másik fele - a zöldséglevest kiválóan elkészítő -, Balázs (@polgrbalzs) hasonló pályát írtak le, mint a náluk is váratlanabbul feltűnő, és a politika egén azóta még magasabbra emelkedő Tóth Elizabeth, aki Elizabeth-Magyar Valóságként szerzett magának hírnevet. Ő szintén az ismeretlenség homályából tört elő, amikor a választások előtt egy hónappal legyártotta első politikai videóját, amelyben kapásból és félreérthetetlen módon arra intett mindenkit, hogy szavazzon a Fideszre.
Lívia és Elizabeth - akik magukról aggódó édesanyaként beszélnek -, valamint a huszonéves Balázs ma már a lazán szerveződő jobboldali Dobbanjon Mozgalom arcai.
A Fidesz történelmi bukása után álltak a megmaradt jobboldali tábor élére akkor, amikor a politikusok vagy a párthoz közeli egykori véleményformálók első, de még másod- és harmadvonalából sem volt ehhez senkinek kedve.
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