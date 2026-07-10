Tóth Elizabeth a Fidesz tüntetésén újraírta a magyar nemzet Trianonját

Ahogy azt helyszíni beszámolómban írtam, annyira gyatra volt csütörtökön a Fidesz önkény elleni tüntetésén a hangosítás, hogy a Sándor-palota sarkánál már nem igazán lehetett érteni a felszólalókat.

Így maradtam le én is Tóth Elizabeth felszólalásának velejéről, pedig alapjaiban ír újra mindent, amit eddig gondoltam a világról.

Tóth Elizabeth civil aktivista beszédet mond az alaptörvény tervezett módosítása ellen, a Fidesz és a KDNP közös szervezésében tartott demonstráción a Sándor-palota előtt 2026. július 9-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

De mielőtt erre rátérnénk, vegyük át, ki is Tóth Elizabeth.

Tóth mondhatni, az utolsó pillanatban pattant fel a nemzeti tartalomgyártók hullámvasútjára, idén márciusban kezdett el közéleti tartalmú videókat gyártani Magyar Valóság nevű TikTok-csatornáján, mert úgy érezte, hogy „a jobboldali hangok a háttérbe szorultak a közösségi médiában a balliberális narratívával szemben”.

A választások után elmondása szerint az új rendszer áldozata lett, ugyanis a politikai nézetei miatt lapátra tették, mivel a főnöke „hithű tiszás volt”.

A Fidesz rendezvényén civil aktivistaként szólalt fel, beszédének egy pontján pedig elárulta azt is, hogy mi volt a magyar nemzet Trianonja.

Mielőtt elárulnám, tippjáték! Ugyan mégis mi lehetett a magyar nemzet Trianonja?

Irapuato Tóth Gabi kivonul a közösségi médiából (24 órára) A Bokros-csomag Trianon

A helyes válasz: egyik sem! A magyar nemzet Trianonja nem Trianon volt, Tóth Elizabeth szerint

„a magyar nemzet Trianonja április 12-én jött el, és nekünk most jött el az idő, hogy harcoljunk az utcán azért, ami a miénk.”

Nem világos ezek alapján, hogy Tóth Elizabeth miért akar pontosan harcolni az utcán: a 106 éve elcsatolt területekért, a 2026-os választási eredmények ellen, vagy azért, mert a történelem tankönyvek még mindig azt kényszerítik rá a gyerekekre, hogy Trianon (nemcsak a magyar nemzet, de úgy en bloc mindenkire vonatkozóan Trianon) dátumaként 1920. június 4-ét biflázzák be.

A tüntetés ezek szerint a revizionista résztvevőknek is súlyos tanulságokkal szolgált, én az enyémekről itt számoltam be.