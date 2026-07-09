Akkora PTSD-m lett az ellenzéki tüntetéstől, hogy majdnem elgyalogoltam a Kunigundára

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2013. március 11-én tüntetést tartottak a Sándor-palota előtt az alkotmány alaptörvény negyedik módosítása miatt. Ha valaki nem emlékezne (nekem is utána kellett néznem), ez volt az a módosítás, ami elsőként ütközött igazán komoly ellenállásba, alkotmánybírósági döntéseket helyezett hatályon kívül, korlátozta az AB jogköreit, aláásta a fékek és egyensúlyok rendszerét, és így tovább.

A demonstráción több ezren vettek részt, és ekkor született a később még igen sokszor elhangzó Ne írd alá, János! skandálás is. Igen, a köztársasági elnököt akkor éppen Áder Jánosnak hívták. A tüntetés a szokott mederben zajlott: volt viktátorozás, sok szó esett szabadságról és demokráciáról, Molnár Péter Bibó Istvántól idézett. És persze volt vonulgatás, éjszakába nyúlóan.

Aláírta János? Igen, alá.

Ugorjunk előre 4868 napot.

2026. július 9-én az alaptörvény tizenhetedik módosítása ellen tüntettek a Sándor-palota előtt. A köztársasági elnököt Sulyok Tamásnak hívják, a színpadon viszont Áder János idézi Bibó Istvánt, zúg a Nem hagyjuk!, a Demokráciát!, meg a többi (Viktátor nincs, érthető okokból).