Megdőlt a fővárosi napi melegrekord

Megdőlt pénteken is a fővárosi melegrekord: Újpesten 39,4 Celsius-fokot mértek - írja a HungaroMet. Nem is kicsit: két fokkal volt ezzel melegebb, mint a mérések kezdete óta bármikor Budapesten ezen a napon. A fővárosi július 31-i melegrekord ugyanis idáig 37,4 fok volt, ezt még 1921-ben mérték.

Az országos rekord nem dőlt meg, de egy csúcsbeállítás abban is összejött. Az újpesti mérés mellett Győr-Likócs mérőállomáson is 39,4 fokot regisztrált a mérőműszer, így mindkét állomás beállította az erre a napra vonatkozó korábbi országos csúcsot, amit még 1917-ben mértek Szerepen.