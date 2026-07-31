Semmi ok az aggodalomra: áramszünet esetén is sugároz a közmédia

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A közmédia is energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be a rendkívüli energiahelyzetre és a súlyos vízhiányra hivatkozva. Péntek délutáni közleményükben azt írták, hogy a mai naptól olyan fogyasztáscsökkentési intézkedéseket vezetnek be, amelyekkel tehermentesítik az energiahálózatot és csökkentik a vízfogyasztást.

Tájékoztatásuk szerint folyamatosan figyelik a vállalat energiafelhasználását, és rendelkeznek olyan protokollal is, amely áramszünet esetén is biztosítja a közmédia működését.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Az intézkedések részeként csökkentik az üzemi rendszerek energiafelhasználását, egyes hűtési és technológiai folyamatokat pedig leállítottak. Ezeket csak áramszünet vagy más kritikus üzemzavar esetén indítják újra. Emellett megszüntetik a nem létfontosságú, esztétikai célú energiafogyasztást, ugyanakkor a személy- és vagyonvédelemhez szükséges biztonsági világítást továbbra is fenntartják. A munkavállalókat arra kérték, hogy napi munkájuk során is törekedjenek az energiatakarékosságra.

A vízhiány miatt a közmédia szinte teljesen leállítja az öntözést, csak a leginkább sérülékeny területeken marad meg. Emellett felfüggesztik a nagy vízigényű tevékenységeket, míg a higiéniai szempontból elengedhetetlen takarítást továbbra is elvégzik.

Az MTVA szerint az intézkedések célja az is, hogy az esti csúcsidőszakban kisebb terhelés jusson a villamosenergia-hálózatra, ezzel is hozzájárulva a lakossági ellátás biztonságához.

Az elmúlt napokban több nagyvállalat és állami szereplő is hasonló lépéseket jelentett be. A Magyar Telekom két hétre otthoni munkavégzést rendelt el azoknak a dolgozóinak, akiknek ezt a munkaköre lehetővé teszi, emellett lekapcsolja székházának digitális kijelzőit. A gödi Samsung SDI 50 százalékkal csökkenti ivóvízfogyasztását, villamosenergia-felhasználását pedig 10 százalékkal fogja vissza. Magyar Péter pénteken azt is bejelentette, hogy hétfőtől lekapcsolják az állami intézmények díszkivilágítását, valamint kezdeményezik a jövő hétre tervezett rendkívüli parlamenti ülés elhalasztását az energiakrízis miatt. Csütörtökön Karácsony Gergely is közölte, hogy a Paksi Atomerőmű leállásának idejére Budapest kezelésében lévő több mint 300 díszkivilágított épület világítását sem kapcsolják fel.

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