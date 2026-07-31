Energiatakarékosság miatt hétfő-kedden szünetel az Abszolút Parlament

Péntek délután Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy a kialakult energiakrízis miatt a Tisza-frakció azt kezdeményezi: halasszák el a jövő hét hétfőre és keddre összehívott rendkívüli parlamenti ülést.

A miniszterelnök azt is közölte, hogy legkésőbb hétfőtől minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsolják energiatakarékossági okokból.

Fotó: Németh Dániel/444

Néhány nappal korábban még a kormány kezdeményezte a kétnapos rendkívüli ülés összehívását. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel az Országgyűlés honlapjára. A javaslat szerint hétfőn és kedden több törvényjavaslatot is tárgyaltak volna, köztük az egészségügyi adatkezelést érintő jogszabályok, a köznevelési törvény, a rendészeti feladatellátás racionalizálását célzó módosítások, a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozása, valamint a szakképzési törvény módosításának ügyét.

A parlamenti ülés elhalasztását Magyar azzal indokolta, hogy az ország rendkívüli energiaellátási helyzettel néz szembe. A kormány szerint a rekordalacsony dunai vízállás miatt a Paksi Atomerőmű teljesítményét már vissza kellett fogni, hétfőig pedig akár teljesen le is állhat az erőmű. Emellett csütörtökön műszaki hiba miatt a Dunamenti Erőmű egyik blokkja is kiesett a termelésből, ezért a kormány a hét folyamán többször is arra kérte a nagy ipari áramfogyasztókat, hogy önként csökkentsék villamosenergia-felhasználásukat a délutáni csúcsidőszakban.

Az energiatakarékossági intézkedésekhez csütörtökön Karácsony Gergely is csatlakozott. Miután kiderült, hogy a Paksi Atomerőművet biztosan le kell állítani, Budapest főpolgármestere bejelentette: utasította a Budapesti Közműveket, hogy az erőmű leállásának idejére ne kapcsolják fel a főváros kezelésében lévő, több mint 300 díszkivilágított épület világítását. Hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem érinti, kizárólag a díszkivilágításra vonatkozik. Karácsony egyúttal arra kérte a díszkivilágítással rendelkező magánépületek tulajdonosait is, hogy kövessék a példát, mert szerinte így jelentős mennyiségű energiát lehet megtakarítani a jelenlegi, kritikus helyzetben.