Energiatakarékosság miatt hétfő-kedden szünetel az Abszolút Parlament

Péntek délután Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy a kialakult energiakrízis miatt a Tisza-frakció azt kezdeményezi: halasszák el a jövő hét hétfőre és keddre összehívott rendkívüli parlamenti ülést.
A miniszterelnök azt is közölte, hogy legkésőbb hétfőtől minden állami fenntartású intézmény díszkivilágítását lekapcsolják energiatakarékossági okokból.
Néhány nappal korábban még a kormány kezdeményezte a kétnapos rendkívüli ülés összehívását. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel az Országgyűlés honlapjára. A javaslat szerint hétfőn és kedden több törvényjavaslatot is tárgyaltak volna, köztük az egészségügyi adatkezelést érintő jogszabályok, a köznevelési törvény, a rendészeti feladatellátás racionalizálását célzó módosítások, a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozása, valamint a szakképzési törvény módosításának ügyét.
A parlamenti ülés elhalasztását Magyar azzal indokolta, hogy az ország rendkívüli energiaellátási helyzettel néz szembe. A kormány szerint a rekordalacsony dunai vízállás miatt a Paksi Atomerőmű teljesítményét már vissza kellett fogni, hétfőig pedig akár teljesen le is állhat az erőmű. Emellett csütörtökön műszaki hiba miatt a Dunamenti Erőmű egyik blokkja is kiesett a termelésből, ezért a kormány a hét folyamán többször is arra kérte a nagy ipari áramfogyasztókat, hogy önként csökkentsék villamosenergia-felhasználásukat a délutáni csúcsidőszakban.
Az energiatakarékossági intézkedésekhez csütörtökön Karácsony Gergely is csatlakozott. Miután kiderült, hogy a Paksi Atomerőművet biztosan le kell állítani, Budapest főpolgármestere bejelentette: utasította a Budapesti Közműveket, hogy az erőmű leállásának idejére ne kapcsolják fel a főváros kezelésében lévő, több mint 300 díszkivilágított épület világítását. Hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítást nem érinti, kizárólag a díszkivilágításra vonatkozik. Karácsony egyúttal arra kérte a díszkivilágítással rendelkező magánépületek tulajdonosait is, hogy kövessék a példát, mert szerinte így jelentős mennyiségű energiát lehet megtakarítani a jelenlegi, kritikus helyzetben.
Paksnál pénteken délelőtt –123, a fővárosnál 19 centiméternél járunk, az apadás folytatódik.
Ha a Duna vízállása nem emelkedik, hetekig állhat Paks. A kormányfő elsősorban a nagy gyárakat kéri önmérsékletre, de a lakosság áramspórolása is jól jön. Hernádi Zsolt MOL-vezér is hangsúlyozta, hogy rendkívüli időszakot él az ország, amely rendkívüli intézkedéseket és áldozatvállalást követel minden szereplőtől.
Több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épület marad sötétben.
A Duna alacsony vízállása miatt. Emiatt csütörtökön Románia is atomenergia nélkül maradt, mert folyóvíz híján le kellett állítaniuk az utolsó erőműblokkjukat is.