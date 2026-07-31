Akár fél méterrel is megdöntheti a Duna az alacsony vízállás rekordját Paksnál, Budapestnél pedig 0 centi alá süllyedhet

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Péntekre virradóra –123 centiméterre csökkent a Duna vízállása Paksnál. A folyó folyamatosan apad, az eddigi negatív csúcsot – ami 2018. október 26. óta –97 cm volt – július 25-én állította be, azóta csak rosszabbodik a helyzet.

Nem jön pozitív változás a továbbiakban sem, miként arról Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is beszélt reggel, a következő napokban a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein nem várható csapadék.

Mindezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése is visszaigazolja, az augusztus 5-éig kalkuláló modellek legpesszimistábbika szerint az elkövetkezendő héten a vízállás akár –150 centiméter alá is bezuhanhat. Ha így történne, az azt jelentené, hogy példátlan módon több mint fél méterrel dönt rekordot a Duna Paksnál.

A Paksi Atomerőmű Dunaszentbenedekről fotózva 2026. július 29-én
Fotó: Kiss Dániel/MTI/MTVA

Semmivel sem jobb a helyzet Budapestnél, itt a 2018. október 25-ei 33 centiméteres negatív csúcs július 28-án dőlt meg, 31-én délelőtt 19 cm-nél járunk, és a pesszimista modell nem zárja ki, hogy a vízállás szintje negatív tartományba, azaz 0 centiméter alá zuhan.

Mint azt korábban megírtuk, a Paksi Atomerőművet teljesen le kell állítani. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön délután azt mondta, olyan kritikus energiaellátási helyzet jöhet, amilyet eddig még nem látott az ország.

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