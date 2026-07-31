Akár fél méterrel is megdöntheti a Duna az alacsony vízállás rekordját Paksnál, Budapestnél pedig 0 centi alá süllyedhet

Péntekre virradóra –123 centiméterre csökkent a Duna vízállása Paksnál. A folyó folyamatosan apad, az eddigi negatív csúcsot – ami 2018. október 26. óta –97 cm volt – július 25-én állította be, azóta csak rosszabbodik a helyzet.
Nem jön pozitív változás a továbbiakban sem, miként arról Gajdos László élő környezetért felelős miniszter is beszélt reggel, a következő napokban a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein nem várható csapadék.
Mindezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése is visszaigazolja, az augusztus 5-éig kalkuláló modellek legpesszimistábbika szerint az elkövetkezendő héten a vízállás akár –150 centiméter alá is bezuhanhat. Ha így történne, az azt jelentené, hogy példátlan módon több mint fél méterrel dönt rekordot a Duna Paksnál.
Semmivel sem jobb a helyzet Budapestnél, itt a 2018. október 25-ei 33 centiméteres negatív csúcs július 28-án dőlt meg, 31-én délelőtt 19 cm-nél járunk, és a pesszimista modell nem zárja ki, hogy a vízállás szintje negatív tartományba, azaz 0 centiméter alá zuhan.
Mint azt korábban megírtuk, a Paksi Atomerőművet teljesen le kell állítani. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön délután azt mondta, olyan kritikus energiaellátási helyzet jöhet, amilyet eddig még nem látott az ország.
A miniszter szerint tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni.
Hajnali 3 óra óta többször is megdőlt a rekord. Nemcsak az aszály és a kánikula felelős ezért, hanem az emberi beavatkozás is.
A Duna alacsony vízállása miatt az elkövetkező 24-72 órában elkerülhetetlenné válik az atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése.
Egyelőre önkorlátozásra szólítják fel a nagyfogyasztókat, de előkészítenek egy jogszabályt, amellyel kötelező jelleggel is le tudnának kapcsolni üzemeket.