Gajdos László: „Ha nem változtatunk, néhány év múlva egymillió ember élhet sivatagos környezetben Magyarországon”

Tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, a következő napokban sem várható csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területein – közölte fb-posztjában az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felelős vízhasználatra kért mindenkit.

A miniszter az Országos Vízügyi Koordinációs Központból péntek reggel bejelentkezve elmondta: a Dunába nagyon kevés víz áramlik, Paksnál napokon belül a kritikus szint alá csökken a vízállás.

„Ha valaki úgy gondolta, hogy nincs klímaváltozás, ha nem hitt abban, hogy egészen megváltoztak a Földön a folyamatok, akkor most láthatják, hogy nagy baj van” – mondta.

A Duna az esztergomi Prímás-szigetnél

A miniszter hozzátette: most kell odafigyelni, mert ha nem változtatunk, néhány év múlva egymillió ember élhet sivatagos környezetben Magyarországon.

Paksot a Duna kritikus vízállása miatt teljesen le kell állítani. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön délután azt mondta, olyan kritikus energiaellátási helyzet jöhet, amilyet eddig még nem látott az ország. A Qubiton publikált drónfelvételeken mutattuk meg a magasból, hogy néz ki Magyarország legnagyobb folyója.