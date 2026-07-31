Szirtes Tamás és Dörner György megbízatása lejár, Nagy Ervin megpályáztatja a Madách Színházat és az Újszínházat is

Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatók esetében, írja a közösségi médiában publikált bejegyzésében Nagy Ervin. A kultúráért felelős államtitkár szerint „a kulisszák mögött sem uralkodhat félelem”.

„A pályázati rendszer átalakítása és a vezetői kompetenciamérés bevezetése az első lépés az egészséges intézményi légkör megteremtésére” – fogalmaz Nagy Ervin, aki zéró toleranciát hirdet a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben, „hogy a színház a szabadság és az alkotás tere legyen”.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Az államtitkár a posztjában innentől rátér arra, hogy két intézményvezető megbízatása hamarosan lejár, ezért a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium igazgatói pályázatokat írt ki a Madách Színház és az Újszínház élére. „Olyan vezetőket várunk, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére és a kiszámítható, egészséges alkotómunkára” – teszi hozzá.

Az elsősorban nagy nézettségű zenés előadásairól ismert Madách Színháznak 22 éve, 2004 februárja óta ügyvezető igazgatója Szirtes Tamás. Az Újszínházat 2012-ben vette át a jobboldali nézeteiről ismert Dörner György, az intézmény jelmondata a „klasszikus értékek, magyarul”, a repertoárt olyan előadások színesítik, mint a Süsü, a sárkány, a Koppányi aga testamentuma, illetve Wass Albert életművének feldolgozásai az Elvásik a vörös csillagtól a Funtineli boszorkányig.

Mindkettőjük mandátumát 2021 októberében hosszabbította meg legutóbb Kásler Miklós akkori humánminiszter.