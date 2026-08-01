„A Tisza nyert kétharmaddal. Akkor mi fáj?” – az NKA-s 17 milliárd kapcsán Pócs János új szintre emelte a „de sikerült?” érvelést

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Emlékezetes, cinizmusában a nagyszerű Kovács Zoltán-i „de sikerült?” mondatot idéző monológot nyomott Pócs János az Ultrahang csatornán szombaton megjelent adásban az NKA-keretből titokban, kampánycélra kiszórt 17 milliárd forintról. A bő háromnegyed órás adás itt nézhető meg, ez a módfelett izgalmas rész 34:44 percnél kezdődik. De aki esetleg mégsem akarnak a béna Lavrov-interjúval elhíresült csatornán bármennyi időt is eltölteni, annak íme a már-már példátlan gondolatmenet:

„Értem, hogy az átlagembernek az a megélése, hogy bezzeg az NKA-s rendezvények kampánycélra lettek lebonyolítva. Hát akkor hogy a francba vesztettük el a választást? Tehát az NKA-s dologba tudja, mikor lehetne belekötni? Azt mondanák, hogy mit tudom én, hány milliárd forint kampánycélra lett felhasználva, és ezért nyert a Fidesz. De a Fidesz nem nyert!

Az NKA-s rendezvények meg lettek tartva, az emberek jól érezték magukat, kultúrát vittünk a legkisebb településektől kezdve, a falunapoktól kezdve mindenhová, és az emberek kétharmaddal megválasztották a Tiszát. Akkor mi ezzel a baj?

Mert azt megérteném, hogy ha most a Tisza lenne ellenzékben, és azt harsogná, hogy a Fidesz csak azért tudott nyerni, mert az NKA-s milliárdokkal megvette az embereket, meg befolyásolta. De ez történt? Nem ez történt. A Tisza nyert kétharmaddal. Akkor mi fáj?”

Tehát Pócs János, napjaink Kovács II. Zoltánja úgy véli, hogy az NKA-s pénzosztásba nem lehet belekötni, mert a Fidesz nem nyerte meg a választást. Tagadja, hogy az NKA-pénzből kampányrendezvényeket tartottak? Nem – bár szerinte csak az történt, hogy elvitték a kultúrát mindenhová –, sőt azzal, hogy elismeri: bele lehetne egy ilyen pénzosztásba kötni, ha ők nyertek volna, megerősíti, hogy ez a pénz bizony kampánycélokra ment. Sikeresen csatornázták át a kulturális források kampánycélra? Nem. (Lásd: „de sikerült?”) Akkor hát minden rendben, csak pampogás az egész? Igen.

Fotó: Németh Dániel/444

Ezt a gondolatmenetet egyébként nem nehéz abba az irányba tovább vinni, hogy a modern kor jászsági Csemegi Károlya szerint maga „a bűncselekmény elkövetésének kísérlete” fogalma is értelmezhetetlen, hiszen ha valaminek nincs tényleges következménye, az olyan, mintha meg sem történt volna.

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