Kiborult Dunabogdány polgármestere, miután kiderült, hogy a községben spórolás helyett suttyomban még nőtt is a vízfogyasztás

„A 1946-os Szabad Nép-re oly jellemző szalagcímek” miatt posztolt indulatosat Liebhardt András dunabogdányi polgármester a Facebookon. Az ügy azzal kezdődött, hogy több helyen megjelent: a Fővárosi Vízművek kérése ellenére nemhogy csökkent volt, hanem még nőtt is a vízfogyasztás a községben az elmúlt napokban. Ezt grafikonon is szemléltette a vízműcég, az „éjszaka se locsoljanak vezetékes ivóvízzel” kérést is odahelyezve az ábrára – az adatokból ugyanis jól látszott, hogy a hajnali órákban ugrott meg a korábbi adatokhoz képest a vízfogyasztás.

A Vízművek azt is jelezte, hogy a megugrott éjszakai-hajnali vízfogyasztás miatt jelentős mennyiség hiányzik abból a készletből, amiből a település nappali ivóvízellátását kellene biztosítani. Kérték, hogy senki ne használjon ivóvizet például kertek locsolására, medencék feltöltésére, autómosásra – méghozzá éjszaka sem. A település közigazgatási területén tegnap óta I. fokú vízkorlátozás van érvényben, ami jogilag is kötelez mindenkit a takarékos ivóvíz-felhasználásra, tették hozzá.

„Dunabogdány az országos médiába került ismét, ezúttal a vízkorlátozások kapcsán. Sajnálatos, hogy a tudósítások többsége a dunabogdányi polgárokat felelőtlennek állítja be” – írta a polgármester a Vízművek felhívásáról megjelent hírekre reagálva. A posztban ezután megismétli, hogy tegnap 14 óra vízkorlátozás van, ahogy mindenhol máshol, vagyis „nincs itt semmi látnivaló, illetve van, de pont ugyanaz, mint másutt” (hogy máshol is megnőtt volna a suttyomban ellocsolt víz mennyisége, arról sehol nem írt a Vízművek).

Ezután azzal folytatja Liebhardt András: „Dunabogdány szigetszerű vízközművel rendelkezik, teljes egészében saját kútjaink látják el a települést. Jelenleg naponta körülbelül 1000-1050 m3 vizet termelnek a kútjaink. (Sajnos ez csökkenhet a Duna további apadása miatt.) A vízfelhasználás ezzel szemben kb. 1100 - 1150 m3.” Vagyis még csak azt sem cáfolja, hogy tényleg fogyatkozik a vízkészlet, és veszélyben van az ivóvízellátás a településen.

Hogy miért fogyott a május véginél több víz július utolsó két napján? A megoldás pofonegyszerű: „A magasabb felhasználás a nyárnak köszönhető”, amit megmagyaráz: „Ez nem csak megnövekedett egyéni vízhasználatot jelent, hanem ebben az időszakban az egyének száma is magasabb a téli időszakban itt lévőknél. Ez jelent turizmust is, de átmeneti életvitelszerű helyi tartózkodást is. Ezért is különösen bántó és igazságtalan valamiféle kollektív bélyeg a helyi lakosokra. Ez egy nyári adottság, adott víziközművel és egy szörnyen alacsony dunai vízállással.”

Továbbra sem reagálva arra, hogy hajnalban miért nőtt meg ilyen látványosan a vízfogyasztás, sem arra, hogy az egész egy Vízmű-figyelmeztetéssel kezdődött, azzal zárja a posztját, hogy „akármennyire is divatos ma, és a közösségi médiában sikk az uszítás és hergelés, kérek mindenkit, ne üljön fel ennek a korszellemnek, különösen ne a 1946-os Szabad Nép-re oly jellemző szalagcímekkel jelentkező sajtótermékeknek”.

A történet szerencsére nem ért véget ezzel. A Fővárosi Vízművek szombat délután már arról posztolt egy újabbat, hogy köszönik a dunabogdányiak együttműködését. Mint írták: „Dunabogdányban az ivóvízellátás biztonságának fenntartása érdekében kiemelten fontos volt a körültekintő vízhasználat és a lakosság együttműködése”, és ennek mára meglett az eredménye:

„A vízfogyasztási adatok alapján az elmúlt napokhoz képest csökkent a település vízigénye, amely jelentősen hozzájárul az ellátás biztonságának fenntartásához.”

A cég azt is közölte, hogy folyamatosan dolgozik a dunabogdányi ellátásbiztonság erősítésén, így például pénteken üzembe helyeztek egy mobil vízkivételi és vízkezelő rendszert, ami „tovább segíti a település biztonságos ivóvízellátását”, tegnap már mintegy 50 köbméter vizet biztosított.