Magyar Péter: A lakosság áramfogyasztását csak akkor korlátozhatják, ha minden más lehetőség kimerül

Szombat délelőtt Magyar Péter tájékoztatott az energiaválság miatti rendkívüli intézkedésekről.
Magyar megismételte, hogy a paksi atomerőmű már csak 480 megawatton termel. Közölte, hogy az atomerőmű teljes leállítására a tervezettnél korábban, akár már a hétvégén is sor kerülhet.A villamosenergiarendszert irányító MAVIR életbe léptette a villamosenergiarendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt.
A miniszterelnök elmondta, hogy a jelenlegi válsághelyzet összehangolt kormányzati intézkedéseket követel. A védelmi munkacsoport rendkívüli ülésén a helyzet áttekintése után több azonnali döntést hoztak, ezekről is tájékoztatott:
Az előbb említett új kormányrendelet határoz arról, hogy először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, ennek teljesítését ellenőrzik, ha pedig ők a saját vállalásukat nem tartják be, szankciókra számíthatnak. Ha további intézkedésekre lesz szükség a MAVIR (előzetes figyelmeztetés után) kötelező csökkentést rendelhet el, egyes nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a hálózatról. A lakosság áll a korlátozási lánc végén, az ő fogyasztásukat csak legvégső esetben korlátozhatják. Magyar szerint az előző kormány alatt pont fordított logika működött, először a lakosságot korlátozták volna.
Az új kormányrendelet értelmében átmenetileg megnyitja a lehetőséget arra, hogy a háztartási napelemes rendszerek szélesebb körben táplálhassanak vissza a villamosenergia-hálózatba, hogy ennyivel is kevesebb importra legyen szüksgég.
Magyar elmondta, hogy folyamatos kapcsolatban vannak az osztrák és szlovák vízügyi hatóságokkal. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy nem igaz, hogy Ausztria és Szlovákia olyan intézkedéseket vezetett volna be, amelyek csökkentik a Dunán érkező vízmennyiséget.
A következő napokban további apadásokra kell felkészülni.
Ez még nem a teljes leállás, de az is be fog következni.
Európában, és főleg a térségünkben áramellátási válságot okozhat, és az árak elszabadulásához vezethet az aszályos időjárás. Tudunk-e áramot venni, és mennyiért? Mi az a gördülő áramszünet? Hány légkondi egyenlő egy paksi erőművel? Lesz-e az energiaválságból gazdasági krízis?
Kiderült az is, hogy mi okozhatta az üzem leállását.