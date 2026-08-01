Tovább csökkentették a paksi atomerőmű termelését, 480 megawattnál tartanak a normál 2000-hez képest

A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják.

– írja közleményében a paksi atomerőmű kommunikációs igazgatósága.

A turbinagenerátor leállítása gyakorlatilag azt jelenti, hogy az 1-es blokk nem termel villamos energiát a hálózatba, nem feltétlenül azt, hogy a reaktort is azonnal leállítják. A reaktor működhet csökkentett vagy más üzemállapotban, miközben a turbina nem üzemel.

Magyar Péter az újabb leállításról azt írta Facebook-oldalán, hogy a jelenlegi termelés már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest.

Csütörtök óta csökkentett kapacitással működik az atomerőmű a Duna alacsony vízállása miatt. Kedden vagy szerdán várhatóan teljesen le kell állítani a létesítményt.

A Duna vízszintje és vízhozama együtt okozza a súlyos krízishelyzetet: júniusban másodperceként 950 köbméter volt a vízhozam, most mindössze 650 köbméter. Ez olyan alacsony szint, amit még sosem mértek, de soha egyetlen modell sem jelzett előre – mondta a 444 kérdésére Aszódi Attila energiapolitikai szakértő, a paksi atomerőműért felelős korábbi kormánybiztos és államtitkár. A paksi helyzetről írt alapos magyarázós cikkünk itt olvasható.

A folyó jövő héten akár fél méterrel is megdöntheti az alacsony vízállás korábbi rekordját.