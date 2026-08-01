Meghátrált Infantino, nem árusítja ki a focivébét magánbefektetőknek

A heves ellenállás miatt a FIFA visszavonta azt a tervét, hogy privatizálja a labdarúgó-világbajnokság üzleti jogainak egy részét. Gianni Infantino FIFA-elnök elismerte, hogy a projekt „olyan megosztottságot okozott, amely már nem szolgálja az eredeti célkitűzést”. A terv komoly feszültséget váltott ki a nemzetközi labdarúgásban, az UEFA pedig azzal fenyegetőzött, hogy bojkottálja a jövőbeli FIFA-tornákat, ha a javaslatot nem vonják vissza.

Infantino végül meghátrált. A sajtóban megjelent találgatások szerint ehhez az is hozzájárulhatottt, hogy a kiszemelt befektetői csoportot vezető Thrive Capital kockázatitőke-befektető is kétségeket fogalmazott meg. A korábban megkérdőjelezhetetlennek tűnő Infantino-elnökség komoly nyomás alá került, és egyelőre az sem világos, hogy a visszakozás elegendő lesz-e ahhoz, hogy megőrizze a pozícióját.

Fotó: ULRIK PEDERSEN/NurPhoto via AFP

„Mindig is az volt a célunk – és ez a jövőben sem változik –, hogy összekössük az embereket és jobbá tegyük a futballt. Ennek megfelelően ez a javaslat nem valósul meg. A következő napokban és hetekben azon fogok dolgozni, hogy minden érintett felet újra egy asztalhoz ültessünk, a közös érdekek jegyében, és továbbra is azon munkálkodjunk, hogy a futball világszerte fejlődjön, különösen azokban az országokban, amelyeknek a legnagyobb szükségük van a támogatásunkra.”

- írja Infantino a bűnbánó közleményében. Szakértők szerint Infantino megítélése annyira romlott az elmúlt időben, hogy nem valószínű, hogy a terv visszavonása önmagában meggyőzi azokat a tagszövetségeket, amelyek már a három héttel korábban, a világbajnokság alatt kirobbant Balogun-ügy kezelése miatt is lázadoztak

Az UEFA és más kontinentális szövetségek eközben felgyorsították a potenciális kihívók castingját, akik jövőre elindulhatnak Infantino ellen a FIFA elnökválasztásán. Korábban arra lehetett számítani, hogy Infantino könnyedén megszerzi negyedik elnöki ciklusát, de ez a bizonyosság mára a múlté. (Guardian)