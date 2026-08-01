Méteres lángokkal ég az avar Szegednél, leállt a város vasúti közlekedése

Szegeden méteres lángokkal ég az avar, írta a városban lévő tudósítónk, aki a vasútállomáson szembesült azzal, hogy a tűz miatt a vonatok sem járnak. A Mávinform szerint Szeged állomás bevezető vágányai környékén pusztít az avartűz, ezért a katasztrófavédelem leállította a vonatközlekedést.

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Budapest és Szeged között a Napfény InterCityk és a szegedi fővonal személyvonatai csak Kiskundorozsmáig közlekednek, és onnan is indulnak, míg Szeged vasútállomás és Kiskundorozsma között pótlóbuszok szállítják az utasokat;

A Szegedről Budapestre tartó Napfény InterCityknél jelentős késésekre kell számítani, a MÁV ezért Kecskemétről a Volán járatait is javasolja a Budapest felé utazóknak.

Szeged és Békéscsaba között a vonatok csak Szeged-Rókusig közlekednek, és onnan is indulnak. Szeged vasútállomás és Szeged-Rókus között pótlóbuszokkal, illetve a vasútvillamosokkal lehet utazni.

A MÁV közölte azt is, hogy a Szeged–Szabadka közötti vonatoknál is változásra kell számítani, „mely szervezés alatt van”, míg Szeged–Röszke között az oltási munkálatok elhúzódása esetén várhatóan pótlóbuszok indulnak.